Casadei e Fazzini: destini incrociati tra Lazio e Torino

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 10 Gennaio 2025 · Aggiornato il 10 Gennaio 2025

Casadei Fazzini Lazio Torino – Il mercato di Gennaio sta regalando tanto movimento e tante voci per le squadre di Serie A: due tra i calciatori più chiacchierati del momento sono Cesare Casadei e Jacopo Fazzini. Entrambi nelle ultime ore sono stati sondati dalla Lazio e Alfredo Pedullà oggi ha fornito nuovi aggiornamenti sulla situazione dei due centrocampisti.

Situazione Fazzini – Come detto in precedenza la Lazio ha sondato entrambi i calciatori e ora sembra più propensa ad avanzare la trattativa per Fazzini. Il centrocampista dell’Empoli nelle scorse ore sembrava vicino all’approdo a Napoli, tuttavia la società di De Laurentiis ha deciso di chiudere per il calciatore ormai ex Bournemouth Billing per sostituire il partente Folorunsho. La trattativa tra Empoli e Lazio al momento sembra bloccata ma non certo naufragata.

Situazione Casadei – Diversa la situazione relativa a Cesare Casadei, che aspetta il momento opportuno per tornare in Italia: sia Napoli che Lazio hanno sondato la pista che porta all’ex Inter attualmente in forza al Chelsea senza affondare il colpo. Resta vivissima l’opzione Torino: l’offerta ai Blues si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Casadei inoltre potrebbe sostituire in futuro Samuele Ricci su cui resta vivo l’interesse di Inter e Milan.

