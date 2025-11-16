Carrozzieri si racconta: tra A, squalifiche e rimpianti mai spenti

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 16 Novembre 2025 · Aggiornato il 16 Novembre 2025

Il salto in Serie A e il rapporto esplosivo con Novellino

La storia di Moris Carrozzieri segue un filo che unisce talento, carattere e scelte che hanno segnato una carriera mai banale. L’ex difensore, passato da Sampdoria, Atalanta, Palermo e Lecce, ricorda, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’arrivo in Serie A come una sfida accettata senza esitazioni. La fiducia iniziale di Walter Novellino lasciò presto spazio allo scontro diretto. Una multa ritenuta ingiusta, l’intervento di Bazzani in sua difesa e un gesto istintivo cambiarono il corso della sua stagione.

Il mancato approdo alla Juventus e la squalifica per calcioscommesse

Carrozzieri rivela di aver firmato un precontratto con la Juventus, poi svanito con lo scoppio di Calciopoli. La scelta ricadde sull’Atalanta, dove però arrivò una squalifica di due mesi per omessa denuncia in un caso di calcioscommesse in Serie B. L’ex difensore ribadisce di non aver mai scommesso, definendo la vicenda una forzatura che lo segnò profondamente.

Il caso doping e il crollo più duro

Il punto più doloroso resta la squalifica per cocaina del 2009, arrivata mentre un trasferimento al Milan sembrava già definito. Carrozzieri parla di una serata folle che gli è costata due anni di carriera e la fiducia di quasi tutti, tranne quella della famiglia e di pochi compagni come Miccoli e Flachi.

Una riflessione amara sul calcio di oggi

La chiusura è netta. Carrozzieri afferma di aver pagato in modo esemplare. E sottolinea come chi ha truccato partite sia ancora parte del sistema, mentre lui è rimasto fuori, portando sulle spalle solo i propri errori.

