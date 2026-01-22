Carrick allo United: derby vinto, ma il futuro è tutto da scrivere

Dopo l’addio a Ruben Amorim, il Manchester United ha scelto una soluzione di continuità affidata a Michael Carrick. L’ex centrocampista, simbolo di un’era gloriosa, ha assunto la guida tecnica ad interim fino al termine della stagione, ereditando una squadra complessa e sotto pressione. Il suo esordio non avrebbe potuto essere più simbolico: un derby vinto per 2-0 contro il Manchester City.

Una vittoria importante, ma le critiche non mancano

La prestazione contro il City ha mostrato segnali di reazione, con uno United compatto e determinato. Tuttavia, la nomina di Carrick non ha sedato le polemiche. Due bandiere come Gary Neville e Roy Keane hanno espresso forti perplessità. Neville ha sottolineato come il ruolo non possa diventare permanente, mentre Keane ha messo in discussione l’intera struttura tecnica.

La filosofia di Carrick: lavoro e isolamento dal rumore

Davanti alle critiche, Carrick mantiene un profilo basso e determinato. «Le opinioni fanno parte di questo club, ma non cambiano il mio modo di lavorare», ha dichiarato l’allenatore ad interim. La sua filosofia si concentra sul miglioramento quotidiano e sul rapporto diretto con i giocatori, isolando il rumore di fondo che sempre accompagna lo United.

Il futuro è nelle mani della dirigenza

Mentre Carrick gestisce il presente, il futuro del club è nelle mani della proprietà. Sir Jim Ratcliffe e la famiglia Glazer, insieme al CEO Omar Berrada e al direttore tecnico Jason Wilcox, devono pianificare la strada da percorrere. Con lo United settimo in Premier League ma a soli tre punti dalla zona Champions, ogni decisione sarà cruciale. Carrick sa che il suo compito è guidare la squadra passo dopo passo, consapevole che a Old Trafford anche le soluzioni temporanee possono lasciare il segno.