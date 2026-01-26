Carrasco-Roma, contatti avviati: ritorno in Europa possibile

La Roma guarda con attenzione al mercato internazionale e torna a sondare una pista dal profilo chiaro, esperto e immediatamente funzionale: Yannick Ferreira Carrasco vuole rientrare in Europa e considera il club giallorosso una destinazione ideale. Non è una suggestione estiva, ma una possibilità concreta che potrebbe prendere forma nelle prossime settimane.

Il contesto contrattuale con l’Al-Shabab

Secondo il Corriere dello Sport, il nodo centrale è legato al contratto dell’esterno belga con l’Al-Shabab. Il rinnovo automatico farebbe scattare un onere salariale rilevante per il club saudita, elemento che potrebbe aprire a una cessione a condizioni più favorevoli. Ecco il punto. La sostenibilità economica dell’operazione dipenderà dalla volontà del club arabo di alleggerire il monte ingaggi.

La posizione della Roma e di Massara

Il direttore sportivo Frederic Massara ha confermato l’interesse prima della sfida di Serie A contro il Milan, intervenendo ai microfoni di DAZN. Carrasco è stato definito un giocatore molto forte, ma gennaio resta un terreno complesso: la Roma attenderà l’ultima settimana per valutare eventuali opportunità, partendo da una rosa già considerata competitiva.

Perché Carrasco è un profilo ideale

Esperienza internazionale, duttilità tattica e capacità di incidere nell’uno contro uno. Yannick Ferreira Carrasco garantirebbe qualità immediata sugli esterni e soluzioni diverse in fase offensiva. I prossimi giorni diranno se i segnali diventeranno fatti. Il tempo, come spesso accade a gennaio, sarà l’alleato decisivo.