 Salta al contenuto
Atalanta Calcio News 24/7 Serie A News 24/7 Ultime News

Carnesecchi, la Dea mette i guantoni sul futuro: rinnovo vicino

Alessandro Pertile
3 min
Carnesecchi rinnovo

La serata del Gewiss Stadium si chiude con un sorriso doppio per l’Atalanta. La vittoria per 2-1 contro la Cremonese avvicina la zona Europa e conferma il momento positivo dei bergamaschi, mentre sullo sfondo prende sempre più corpo il rinnovo di Marco Carnesecchi. Il portiere, protagonista di una stagione di altissimo livello, nulla ha potuto sul gol subito da Thorsby nel finale, dopo oltre 90 minuti di solidità, la stessa con cui ha conquistato la fiducia totale del club, pronto a blindarlo per il futuro.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

La stagione da leader di Carnesecchi

Il rinnovo dell’estremo difensore orobico è pressoché una formalità. L’Atalanta, infatti, ha intensificato i contatti con l’entourage per prolungare l’accordo con il proprio numero uno (in maglia 29) fino al 2030, con un adeguamento economico che porterà l’ingaggio dall’attuale milione a una cifra compresa tra i 2 e i 2,5 milioni a stagione. Una scelta che nasce dalle prestazioni: numeri alla mano, Carnesecchi è tra i portieri più affidabili della Serie A e del Vecchio Continente in generale, con ben 9 clean sheet in campionato, uno in Coppa Italia e 3 in Champions League.

La sua crescita è evidente anche sul piano della leadership, centrale nello spogliatoio nerazzurro. Basti ripensare alle sue dichiarazioni dopo il brutto pari maturato all’andata proprio contro i grigiorossi, ironia della sorte, e seguente querelle con Ivan Juric, allora sulla panchina della Dea. Convocato stabilmente in Nazionale, dove però non ha ancora avuto modo di debuttare, il classe 2000 sta trovando una continuità tale da poter impensierire Donnarumma nel prossimo futuro, almeno secondo l’immaginario collettivo, e già questo basterebbe come attestato di stima. Per la dirigenza bergamasca, il rinnovo rappresenta l’opportunità di blindare uno dei migliori portieri in circolazione, dissuadendo le avances dei top club e confermando la filosofia del club, capace di valorizzare e trattenere i propri talenti.

La vittoria con la “Cremo” e una settimana da incorniciare

La sfida contro la Cremonese aveva un significato particolare per il 25enne di Rimini, che proprio in grigiorosso ha vissuto una tappa fondamentale della propria carriera, contribuendo alla storica promozione in Serie A del 2022. Il gol subito nel finale, arrivato su una splendida conclusione che non gli ha lasciato margini di intervento, non ha macchiato una prestazione comunque solida né rovinato la serata dell’Atalanta. Il successo per 2-1 conferma il buon momento della squadra e rafforza le convinzioni in vista del proseguo di stagione, che ha come unica, non banale, nota negativa l’apprensione per lo stop di De Ketelaere durante il riscaldamento pre gara.

Per Carnesecchi, inoltre, è un periodo speciale anche fuori dal campo, segnato dalla recente paternità, che sembra avergli dato ulteriore serenità e forza. Nell’arco di poco più di 7 giorni, i guantoni di “SuperMarco” hanno messo la firma sul pari di Como prima, con il rigore parato nel recupero a Nico Paz, e sulla netta vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, con tanto di clean sheet. In un contesto così positivo, il rinnovo appare come il passo più logico: la Dea vuole costruire il proprio futuro partendo da una certezza assoluta tra i pali e il numero 29 ha dimostrato di essere pronto a consacrarsi definitivamente a Bergamo.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria