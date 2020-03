Carlos Vela Barcellona, il giocatore: “I blaugrana mi avevano cercato” CARLOS VELA BARCELLONA – Dopo gli ottimi livelli raggiunti alla Real Sociedad, Carlos Vela ha confermato se non migliorato la sua media realizzativa: i 2 gol segnati in 2 partite disputate in questo 2020, dopo le 36 reti in 33 partite del 2019, ne sono la prova. Proprio il bomber messicano ha parlato ai microfoni di GQ Mexico rivelando un interessante retroscena di mercato. CARLOS VELA BARCELLONA – “Il Los Angeles FC non ha facilitato la mia partenza ed è comprensibile. Cercano il meglio per sé stessi e ciascuno per se stesso. E quindi è saltato tutto, ma sono molto contento qui. Il Barça mi aveva proposto un contratto di quattro mesi e l’ho accettato perché era un’ottima opportunità”, ha rivelato Vela alla rivista statunitense. L’attaccante messicano era già stato accostato al Barcellona in occasione della finestra di mercato di gennaio 2019 (e non ha mai nascosto il desiderio di vestire la maglia blaugrana), ma la sensazione è che, a distanza di un anno, il matrimonio non è mai stato così vicino, impedito dal Los Angeles FC che si tiene stretto il suo trascinatore. LEGGI, ANCHE, AD ESEMPIO: SPADAFORA: LA RIPARTENZA DELLA SERIE A A MAGGIO E’ IRREALISTICA (QUI)

MANDRAGORA PARLA DEL SUO LEGAME CON GASPERINI E DEL SUO FUTURO (QUI)

