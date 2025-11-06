Carlos Augusto, l’Inter prepara il rinnovo fino al 2028

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 6 Novembre 2025 · Aggiornato il 6 Novembre 2025

Carlos Augusto, il jolly che si è ripreso l’Inter

Il sinistro di Carlos Augusto contro il Kairat ha riportato serenità in casa Inter, chiudendo giorni complicati e restituendo fiducia a Cristian Chivu. Il brasiliano, reduce da alcune esclusioni pesanti contro Roma, Napoli e Fiorentina, ha risposto sul campo con due ottime prove consecutive, contro Verona e appunto Kairat, confermando la sua duttilità e solidità.

La fiducia di Chivu e il ruolo chiave in squadra

In conferenza stampa, Chivu ha ribadito la stima nei confronti del laterale, che si sta rivelando una risorsa preziosa sia da quinto che da terzo di difesa. La sua capacità di adattarsi e il ritorno al gol con una potente conclusione dalla distanza lo hanno rilanciato in un momento delicato della stagione.

Rinnovo in arrivo: l’Inter non vuole perderlo

Il contratto di Carlos Augusto scade nel 2028, ma in viale della Liberazione i dirigenti hanno già avviato i contatti per un prolungamento con adeguamento salariale. L’operazione, favorita dal Decreto Crescita, dovrebbe portare il suo ingaggio a circa 3,5 milioni di euro bonus inclusi.

L’Inter considera il brasiliano una pedina fondamentale, tanto da aver rifiutato le avances dell’Atletico Madrid la scorsa estate. Il rinnovo, previsto per l’inizio del 2026, sancirà la piena fiducia del club in un giocatore che incarna perfettamente spirito, lavoro e affidabilità.

