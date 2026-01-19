Cardinale non vende, liquida Elliott: pronto a chiudere con Comvest

In ambienti finanziari, rimbalza la notizia secondo cui Gerry Cardinale liquida Elliott tramite un nuovo finanziamento con Comvest

CARDINALE COMVEST ELLIOTT – Gerry Cardinale è pronto al rovescio delle gerarchie per impossessarsi definitivamente del controllo del Milan estinguendo il rinomato Vendor Loan stipulato con Elliott il 31 maggio 2022. Da quanto riferito da La Verità, infatti, trovano sempre più conferme le notizie secondo cui il Patron di RedBird sarebbe pronto a liquidare i Singer tramite un finanziatore non nuovo all’interno del mondo rossonero: Comvest Partners. Il Patron e fondatore di RedBird anticiperebbe la restituzione del debito contratto con Elliott ben in anticipo rispetto la scadenza prefissata a fine 2028.

Nel nuovo organigramma societario degli uffici posti al quarto piano di Casa Milan, dunque, Massimo Calvelli andrebbe a rimpiazzare Giorgio Furlani in qualità di Amministratore Delegato, in quella che si preannuncerebbe la prima esperienza calcistica dopo un’intera carriera dedicata al tennis. Calvelli, infatti, ha ricoperto per anni il ruolo di assoluto rilievo nello sport con le racchette, prima di instaurare un rapporto professionale con RedBird ed entrare a far parte del CDA rossonero.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Cardinale avrebbe reperito i fondi necessari per restituire quanto ricevuto da Elliott (e rifinanziato a dicembre 2024) con tanto di interessi al seguito, per una cifra che si presuppone possa raggiungere i 566 milioni di euro. A quel punto, la collaborazione a due teste a capo del Diavolo non prevede più la presenza dei Singer (e, probabilmente, dello stesso Furlani) e non sarebbe da escludere un nuovo tentativo di Cardinale di ricreare i presupposti per l’assunzione di Adriano Galliani in qualità di CEO of Football, Capo delegazione Calcio, del club rossonero.

La novità riportata da La Verità rimescolerebbe alcune carte dirigenziali e della proprietà del Milan, per una trattativa con il colosso del credito Comvest praticamente definita. Cardinale si preparata al benservito per il Fondo Elliott. Game, Set, Match, in ambito finanziario e con riflessi sul Tennis.