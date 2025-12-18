Carboni-Genoa è finita? L’argentino tornerà all’Inter già a gennaio

L’esperienza di Valentin Carboni con la maglia del Genoa potrebbe durare solamente sei mesi. L’argentino non è riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato e, sebbene inizialmente si ipotizzasse un rapporto difficile con Vieira — sulla scia di quanto accaduto ad altri giocatori come Aaron Martin — lo scenario non è mutato neanche con l’arrivo di Daniele De Rossi. Nonostante il cambio in panchina infatti, le gerarchie non sono variate e il minutaggio del talento di proprietà dell’Inter resta estremamente ridotto.

GENOA, CARBONI TORNERÀ ALL’INTER A GENNAIO: GIÀ DUE CLUB DI SERIE A SULLE SUE TRACCE

Per queste ragioni, la società nerazzurra, detentrice del cartellino del giocatore, con ogni probabilità deciderà di interrompere il prestito nella prossima sessione di mercato, per provare a piazzare Carboni in un altro club che possa garantirgli minutaggio. Al momento, già due club di Serie A sarebbero interessati e sono Sassuolo e Parma, le quali, molto probabilmente, nel corso della prossima sessione di mercato tenteranno di assicurarsi il classe 2005 con la formula del prestito secco, la stessa con cui operò il Genoa l’estate scorsa.

