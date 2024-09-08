Caputo, svincolato di lusso: “Mi voleva la Roma. Sul futuro a Bari…”

Francesco Caputo, attaccante attualmente svincolato, ha rivelato un aneddoto sulla Roma in ottica mercato e parlato del proprio futuro

CAPUTO ROMA FUTURO – Cinque minuti d’orologio, nel corso dell’esordio in campionato con quella maglia dell’Empoli che non gli appartiene più, che hanno poi sancito la fine dell’esperienza in Toscana. Francesco Caputo è uno degli attaccanti sulla lista degli svincolati che attende di conoscere il proprio futuro: 227 reti in carriera, in tutte le categorie, senza preclusioni sulla prossima squadra da scegliere e, soprattutto, sulla prossima categoria in cui giocare. Prima di sciogliere le riserve riguardo la prossima avventura, l’ex centravanti del Sassuolo ha riavvolto il nastro del passato ritornando con la mente (e le parole) all’avventura vissuta agli ordini di Roberto De Zerbi, tecnico che ne ha esaltato le qualità fino alla chiamata della Roma, in quel magico anno 2020, almeno, a livello personale.

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il trentasettenne attaccante ha rivelato: “Dopo quell’annata al Sassuolo e l’esordio in Nazionale, il mio agente venne contattato dalla Roma e dalla Lazio, per fare il vice-Immobile, ma la società chiedeva tanti soldi e non se ne fece nulla. Ora, attendo la chiamata giusta per poter tornare in campo dopo la fine del rapporto con l’Empoli, che è stato davvero strano. Avevo cominciato la preparazione; poi, è arrivata questa scelta condivisa e per la prima volta, dopo vent’anni, mi ritrovo svincolato. Io vorrei già tornare in campo, perché se non gioco m’innervosisco. Per il momento, ho ricevuto due-tre proposte dalla Serie B, qualcosa si muove. Spero solamente di tornare presto in campo e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni. Il Bari? Mi scrivono tantissimi tifosi di tutte le piazze…Vedremo”, ha chiosato Caputo.

