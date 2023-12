Caprile, estremo difensore di proprietà del Napoli e girato in prestito all’Empoli, potrebbe far ritorno a Bari già a gennaio: i dettagli

L’avventura di Elia Caprile ad Empoli, estremo difensore acquistato dal Napoli nel corso della sessione estiva dopo la convincente stagione vissuta a Bari e il conseguente prestito alla squadra toscana, in Serie A, per monitorarne la crescita considerando la giovane età, potrebbe già essere ai titoli di coda. La prima presenza da titolare alla prima giornata nella gara contro il Verona, persa dai toscani persa 1-0, potrebbe risultare anche l’ultima con la maglia dell’Empoli sulle spalle. Una brutta distorsione alla caviglia ha costretto, infatti, Caprile a riporre i guantoni per più di un mese e mezzo e, una volta tornato a disposizione, si è ritrovato con Berisha quale titolare inamovibile della porta empolese.

A gennaio, dunque, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Corriere dello Sport, il portiere di proprietà del Napoli potrebbe far ritorno a Bari, per giocarsi le proprie chances in un club che ha fortemente creduto nelle qualità di Caprile e gli ha affidato le chiavi della porta dei Galletti per un’intera stagione. Nella passata stagione, a Bari, il ventiduenne portiere si è distinto per un ottimo rendimento, complici le trentasette reti subite in quarantatré match disputati, con la media di meno di un gol subito a partita: Caprile ha contribuito a condurre il Bari ad un passo dalla Serie A, con la promozione sfuggita proprio nei minuti finali dell’ultimo Playoff contro il Cagliari di Ranieri.

Oltre all’articolo: “Caprile, l’avventura ad Empoli non decolla: possibile ritorno a Bari”, leggi anche: