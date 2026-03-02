Capitolo rinnovi alla Roma: palla al Direttore Sportivo, Massara

Frederic Massara, Direttore Sportivo della Roma, ha rilasciato un’intervista nella quale ha replicato alle domande sui rinnovi di contratto

ROMA RINNOVI MASSARA – Focus totale sul raggiungimento del quarto posto, che consentirebbe alla Roma di pianificare al meglio la prossima stagione e rispondere “presente” con una sessione di mercato da vivere da protagonista. Un altro tema importante in casa capitolina riguarda i rinnovi contrattuali di alcuni elementi della rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini. Tra il 30 giugno 2026 e il 2027, infatti, la società giallorossa dovrà dirimere parecchie questioni, non sottovalutando quelle riguardanti Gianluca Mancini e Bryan Cristante, in scadenza tra poco più di un anno. Del futuro a tinte giallorosse del tandem è intervenuto Massara.

L’ex Direttore Sportivo del Milan, intervistato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fondamentale match-spareggio Champions contro la Juventus, ha dichiarato: “Stiamo avanzando nei colloqui con diversi elementi della rosa per proseguire insieme questo cammino. Siamo in contatto con tutti gli agenti dei calciatori coinvolti e stiamo trattando in generale. Non ci sono particolari sviluppi, ma la squadra non va distratta in un momento così delicato della stagione. Il discorso verrà approfondito tempo debito”, le parole del Direttore Sportivo giallorosso.

Rinnovi Roma, quante incognite: Champions decisiva anche per il futuro di diversi calciatori

I dossier più impellenti da dirimere per la Lupa riguardano le estensioni contrattuali dei vari El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala e Zeki Celik, calciatori importanti dell’attuale rosa a disposizione di Mister Gasperini. Tanto, se non tutto, passerà da un finale di stagione nella quale la squadra proverà a difendere l’attuale quarto posto dagli assalti della Juventus, del Como e dell’Atalanta.

