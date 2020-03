Caos Serie A, Malago’: “Slittamento di un turno unica soluzione possibile”

CAOS SERIE A MALAGO - Il presidente del Coni: "Non esistono atleti di serie A e atleti di serie B: tutti hanno gli stessi diritti"

CAOS SERIE A MALAGO – In questi giorni parlano tutti. Forse anche in troppi. Ora però è il turno del presidente del Coni Giovanni Malagò che ha rilasciato un’intervista a La Repubblica. Si è soffermato sul momento di caos generale che sta vivendo il calcio italiano per via dell’emergenza Coronavirus, con le polemiche continue sui rinvii delle partite di campionato. Il caso più eclatante è quello relativo, ovviamente, a Juve-Inter. Ecco le sue parole.

Sulla possibile soluzione per i recuperi: “Lo slittamento di un turno in tempi ravvicinati mi sembra l’unico modo per garantire al cento per cento la regolarità del campionato. La prossima settimana la Juventus non avrà la Champions League e l’Inter avrà a disposizione tre giorni per recuperare le energie prima dell’Europa League”.

CAOS SERIE A MALAGO – Sui litigi tra presidenti: “Non fa onore all’Italia. Il virus sta creando problemi enormi a tutto lo sport, è tempo che il calcio capisca che non esistono atleti di serie A e atleti di serie B. Essere più popolari e guadagnare di più non dà ai calciatori più diritti rispetto a chi si è magari allenato molto più di loro per ottenere un pass olimpico. È una questione di rispetto”.

Sul ‘nuovo Calciopoli’: “Ma non c’entra niente, è imbarazzante! Il fatto è che i tifosi caricano i loro dirigenti e questi li assecondano finendo per parlare come loro. Non va bene”.

Malagò ha poi aggiunto: “La parola rinvio non dovrà più essere usata: come si può rinviare una o più gare di due mesi e mezzo? Quale certezza può garantire una simile decisione? Inter-Samp senza data utile? Vero, e rimane più delicata la situazione di Lombardia e Veneto. Lì il problema è più complesso, però il cerchio si sta chiudendo. Le criticità vanno capite e affrontate in modo adulto, anche perché siamo di fronte a un evento più unico che raro”.