Caos panchine in Grecia: 8 club su 14 hanno cambiato tecnico

17 Novembre 2025

Nella Stoiximan Super League greca regna l’instabilità. Dopo sole dieci giornate del campionato 2025-26, ben otto delle quattordici squadre hanno già cambiato allenatore, dando vita a un vero e proprio mercato dei tecnici parallelo a quello calcistico.

Un Carosello di Panchine Senza Sosta in Super League greca

L’ultimo caso riguarda l’Atromitos, che ha esonerato Leonidas Vokolous ed è ora alla ricerca di un nuovo tecnico sul mercato estero. A questo si aggiungerà a breve la separazione ufficiale tra il Panserraikos e Cristiano Bacci, con il ritorno di Gerard Zaragoza già in primo piano. Un’eccezionale onda di cambiamenti che ha travolto club di primo piano come il Panathinaikos, passato da Rui Vitoria a Rafa Benitez, e l’Aris, che ha sostituito Marinos Ouzounidis con Manolo Jimenez.

Le Eccezioni e il Trend Inarrestabile

A fronteggiare questa marea sono solo quattro società: l’Olympiacos di José Luis Mendilibar, il PAOK di Razvan Lucescu, il Levadiakos di Nikos Papadopoulos e il Kifissia di Sebastian Leto. La frequenza degli avvicendamenti, spesso avvenuti durante le pause internazionali, delinea una tendenza chiara: nella massima serie greca, la pazienza è merce rara e i risultati immediati sono l’unica moneta di scambio per la sopravvivenza.

