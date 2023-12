Caos Luis Alberto – In casa Lazio l’ambiente non è sicuramente dei migliori. I risultati sul campo sono al di sotto delle aspettative (almeno in campionato), il sorteggio degli ottavi non è stato benevolo e dopo il caso Vecino è scoppiata anche la grana Luis Alberto.

Da poco il fantasista spagnolo ha rinnovato il contratto con i biancocelesti fino al 2027 con aumento dell’ingaggio, mossa che non è piaciuta allo spogliatoio, secondo quanto riporta Il Messaggero. Mentre a Luis Alberto veniva aumentato l’ingaggio, nonostante i noti problemi caratteriali, altre richieste come quelle di Zaccagni e Felipe Anderson, forse più urgenti guardando la data di scadenza del contratto, non venivano evase.

Caos Luis Alberto, addio a Gennaio?

Problemi recenti? – Questo però accadde mesi fa, quindi niente avrebbe a che vedere con alcuni problemi degli ultimi giorni di cui si parla molto. Luis Alberto è stato escluso contro l’Inter – ufficialmente – per una condizione non al 100%, ma la versione della società non convince nessuno: lo spagnolo stava così male da fare peggio di un inguardabile Kamada? Probabilmente a Sarri non sono piaciuti alcuni dei suoi atteggiamenti a Madrid, con sbracciate molto plateali e un palese malessere verso i compagni.

Cessione in vista? – Come successo per Vecino, se il fantasista spagnolo non adotterà un atteggiamento più professionale si potrebbe valutare una cessione già a Gennaio, anche se l’ingaggio è alto e la carta d’identità dice 31 anni. Oltre ai soliti limiti caratteriali…

