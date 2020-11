Caos Lazio Immobile, Leiva e Strakosha salteranno la Juventus

CAOS LAZIO JUVENTUS – Arrivano novità importanti direttamente da casa Lazio. Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha hanno infatti lasciato il ritiro di Formello. Dopo il caos degli ultimi giorni, adesso è dunque certo che i tre non saranno della partita di domani all’Olimpico contro la Juventus. Nonostante le parole ottimistiche di Inzaghi nella conferenza della vigilia, il tecnico biancoceleste non potrà contare su tre delle colonne della sua Lazio.

CAOS LAZIO JUVENTUS – Nella giornata di ieri erano emersi tutti tamponi negativi provenienti dal laboratorio di Avellino. A complicare tutto sono state poi le positività dei tre giocatori, riscontrate in seguito al controllo rapido effettuato a Roma. Per questo motivo la Lazio attendeva oggi il via libera da parte dell’ASL, via libera che evidentemente non è arrivato e che di conseguenza priverà la Lazio di alcuni elementi fondamentali in vista della super sfida con la Juventus.

