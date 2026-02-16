Caos a Marsiglia, via anche Mehdi Benatia: ufficiali le dimissioni

Dopo l’esonero di De Zerbi, il Marsiglia saluta anche il D.S. marocchino ed ex Juventus, Mehdi Benatia; dimissioni ufficiali del dirigente

BENATIA DIMISSIONI UFFICIALI MARSIGLIA – “Non voglio che la mia presenza venga interpretata come ostacolo, oppure un peso. Così, ho deciso di rassegnare le dimissioni dal mio ruolo”. La situazione a Marsiglia, già caotica di per sé dopo l’addio consensuale tra Mister Roberto De Zerbi e la società transalpina, diventa ancor più delicata con il post Instagram del Direttore Sportivo del club. Mehdi Benatia, ex conoscenza del calcio italiano (Juventus e Roma), ha abdicato dal ruolo di dirigente della società marsigliese dopo il deludente pareggio per 2-2 contro lo Strasburgo, che ha fatto seguito alla debacle di Parigi della scorsa settimana.

Benatia e il Marsiglia: è già finita; comunicate le dimissioni del D.S. sui social

Intervenuto sui social, l’ex difensore ha voluto ufficializzare le proprie dimissioni alimentando dubbi e perplessità sul presente sportivo del club. Al momento, anche la qualificazione ai preliminari della prossima edizione della Champions League appare in bilico, considerando i sei punti di vantaggio sul Lille e l’andamento lentissimo delle ultime giornate da parte dell’OM. Così, dopo il rumoroso addio di Roberto De Zerbi – la cui rescissione consensuale è stata resa nota in settimana – un altro terremoto sportivo coinvolge una squadra in crisi di identità e risultati.

L’avventura di Benatia, in qualità di Direttore Sportivo del Marsiglia, è durata appena un anno: dalla promozione a gennaio 2025, all’addio delle ultime ore. La stagione dell’OM si compone di un altro avvicendamento negativo e mitiga l’entusiasmo di fine agosto.

