Candreva, il retroscena prima del ritiro: “Discorsi con il Napoli”

Antonio Candreva, ex calciatore da poco ritiratosi dai palcoscenici italiani e internazionali, ha parlato di una trattativa con il Napoli

CANDREVA NAPOLI – Quasi settecento partite in carriera, l’ottimo bottino di novantanove reti in tutte le competizioni e con maglie prestigiose, come quelle della Lazio, dell’Inter e della Juventus, tra le altre. Antonio Candreva, prima del definitivo addio al calcio giocato, avrebbe potuto toccare quota cento con la maglia del Napoli, squadra con la quale il proprio agente ha allacciato qualche discorso nel corso dell’estate 2024, dopo lo svincolo dalla Salernitana. Il trentottenne esterno offensivo aveva già avuto modo di collaborare con Antonio Conte, tecnico dei partenopei, in Nazionale azzurra, esperienza culminata con la convocazione ai Campionati Europei del 2016. Il Mister salentino avrebbe, probabilmente, avallato una prospettiva di mercato che, tuttavia, si è rivelata effimera e derubricata a semplice chiacchierata, come riferito dallo stesso calciatore.

Candreva e il mancato trasferimento al Napoli: le parole

Intervenuto ai microfoni di radio Kiss Kiss, Candreva ha svelato il retroscena di mercato: “Sì, confermo. In estate, il mio agente ha parlato con la dirigenza del Napoli, ma le chiacchiere non hanno condotto a nulla di realmente concreto. Conte ha ricreato un grande gruppo, conosciamo tutti le grandi qualità del Mister. Ha condotto il Napoli a giocarsi lo Scudetto sino all’ultimo e sono convinto la squadra possa reagire positivamente anche dopo il pareggio di Venezia. Non si trattava di un impegno così semplice come poteva indicare la classifica e giocare alle 12:30 è altrettanto complicato. Non si tratta, comunque, di un alibi. Stiamo assistendo a un campionato bellissimo, avvincente e emozionante. L’Inter ha un calendario complicato anche dal punto di vista degli impegni in programma, che sono tanti e sono tutti molto ravvicinati. Conte ha avuto un grande impatto e il Napoli sta ampiamente meritando di giocarsi le proprie chances sino all’ultimo”, ha chiosato Candreva.

