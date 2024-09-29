È fatta per Candreva al Genoa: Gilardino accontentato

Redazione · Pubblicato il 29 Settembre 2024

Il Genoa sta per accogliere Antonio Candreva, giocatore d’esperienza che potrebbe dare una spinta alla squadra rossoblù in un momento difficile della stagione.

Il club ligure, infatti, si trova attualmente al terzultimo posto in classifica con soli 5 punti, condividendo la posizione con il Lecce e momentaneamente con il Parma, che però ha una partita in meno. A complicare ulteriormente il compito del tecnico Gilardino, ci sono i recenti infortuni di pedine fondamentali come Messias e Malinovskyi, quest’ultimo fuori per diversi mesi.

La dirigenza del Genoa ha deciso di intervenire sul mercato degli svincolati per risolvere queste difficoltà, e Candreva, ex nazionale italiano e protagonista con club come Lazio, Inter e Salernitana, è pronto a unirsi alla squadra.

Il centrocampista romano, come riportato da “Calciomercato.com“, dovrebbe arrivare a Genova la prossima settimana per sostenere le visite mediche e firmare un contratto annuale con opzione per un ulteriore anno.

CANDREVA: UN GIOCATORE DUTTILE PER IL GENOA

Candreva è conosciuto per la sua versatilità in campo. Può essere impiegato come esterno a tutta fascia, mezzala o addirittura trequartista, offrendo a Gilardino diverse soluzioni tattiche nel suo 3-5-2. La sua esperienza potrebbe risultare fondamentale per un Genoa che ha troppo bisogno di qualità nel reparto avanzato.

Nonostante Candreva non abbia preso parte a una preparazione estiva completa con una squadra, le sue condizioni fisiche non destano particolari preoccupazioni. Nella scorsa stagione con la Salernitana ha giocato 34 partite e segnato 6 gol, dimostrando di essere ancora competitivo ai massimi livelli. Tuttavia, sarà necessario un po’ di tempo per ritrovare il ritmo partita e la forma migliore.

LE PAROLE DI GILARDINO

Il tecnico del Genoa aveva accennato alla possibilità di rinforzare la rosa con uno svincolato, pur sottolineando l’importanza di trovare un giocatore subito pronto a dare il suo contributo: “Se ci fosse la possibilità di prendere un giocatore pronto a giocare, sarei disposto a farlo scendere in campo“. Le sue richieste sono state accolte dalla dirigenza, che ha optato per un profilo esperto e carismatico come quello di Candreva.

IL RITORNO A GENOVA

Per Candreva, Genova non è una città nuova: ha già vestito la maglia della Sampdoria tra il 2020 e il 2022. Questa volta, però, sarà al servizio del Grifone, con l’obiettivo di aiutare la squadra a risalire in classifica e a trovare continuità nei risultati. Il Genoa spera che la sua duttilità e la sua capacità di incidere sui calci piazzati (e non solo) possano fare la differenza in una fase della stagione decisiva.

Con la partita contro l’Atalanta alle porte, resta da vedere se Candreva sarà già pronto per essere schierato in campo.

