Cancelo torna al Barcellona: scelta blaugrana, Inter beffata

Niente Inter, vince la volontà di Cancelo

Joao Cancelo è pronto a vestire di nuovo la maglia del Barcellona. L’esterno portoghese, attualmente di proprietà dell’Al-Hilal, ha scelto senza esitazioni il ritorno in Liga, chiudendo di fatto ogni spiraglio per l’Inter. La conferma è arrivata nelle ultime ore, con luce verde definitiva dopo il contatto diretto tra i due club. Un’operazione costruita sulla chiara preferenza del giocatore, che aveva già lasciato un segno nella stagione 2023-24 in Catalogna.

I termini dell’accordo con l’Al-Hilal

L’intesa prevede un prestito fino a giugno, con una spartizione dell’ingaggio da 7,5 milioni netti. Le condizioni ricalcano in gran parte quelle già concordate tra l’Al-Hilal e l’Inter, ma il Barcellona ha sfruttato il fattore decisivo: la rinuncia parziale allo stipendio da parte di Cancelo, determinato a tornare in blaugrana.

Il lavoro di Mendes, Laporta e Deco

Dietro la fumata bianca c’è il lavoro dell’agente Jorge Mendes, che ha preso tempo dopo l’accordo con Piero Ausilio, aspettando la mossa catalana. Fondamentale anche l’azione del presidente Joan Laporta e del direttore sportivo Deco, capaci di superare le perplessità interne, compreso il tecnico Hansi Flick.

Fair Play Finanziario aggirato

Il nodo del Fair Play Finanziario della Liga è stato risolto grazie alla collaborazione dell’Al-Hilal, consentendo il tesseramento senza interventi sull’organico. Nessun contratto lungo però: niente accordo fino al 2027, solo prestito. Ecco il punto: Cancelo torna dove voleva. L’Inter resta a guardare.