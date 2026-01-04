Cancelo aperto al mercato: lui punta al Barcellona, mentre l’Inter…

Joao Cancelo, esterno portoghese in uscita dall’Al-Hilal, avrebbe intenzione di ritornare al Barcellona: l’Inter attende l’evoluzione e spera

BARCELLONA CANCELO INTER – Separato in casa dell’Al Hilal – squadra allenata da Simone Inzaghi, che sta vivendo un turbinio di vicissitudini anche dal punto di vista finanziario – e fuori squadra a sei mesi dal Mondiale. Una prospettiva che Joao Cancelo, esterno classe 1994 ed elemento ancora nel giro di una Nazionale pronta a giocare un ruolo da protagonista assoluta nella rassegna iridata estiva, non può e non vuole certamente permettersi. Il rischio di perdere il treno per l’America non è contemplato dal laterale lusitano. Così, seppur con un ingaggio quasi spropositato, l’agente Mendes starebbe proponendo il profilo dell’ex Juventus in giro per l’Europa.

In prima istanza, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la guerra tra le ex per accaparrarsi il cartellino di Cancelo sarebbe ridotta a Inter e Barcellona, con i nerazzurri in vantaggio nella corsa con l’Al Hilal, ma non nelle preferenze del calciatore. Nelle aspirazioni di Cancelo, infatti, il ritorno in Catalogna sarebbe nettamente più attrattivo rispetto quello in nerazzurro.

Nel frattempo, l’Inter attende l’evolversi della situazione ben consapevole di poter inserire nell’eventuale trattativa due fedelissimi di Inzaghi: Acerbi e De Vrij. Entrambi in scadenza a giugno, i due centrali raggiungerebbero l’Arabia in concomitanza con l’ipotetico approdo di Cancelo a Milano, anche se le preferenze del calciatore propenderebbero nettamente per il blaugrana. Il classe 1994, tuttavia, potrebbe anche attendere invano mosse dalla catalogna e riaprire la pista che conduce a Milano.

La scadenza contrattuale con il club arabo è fissata al 30 giugno 2028, ma l’avventura del lusitano in oriente è già da considerarsi archiviata. Il ritorno di Joao Cancelo in Europa appare l’unica strada percorribile, con i pensieri dell’esterno rivolti a Barcellona, squadra nella quale ha militato dal settembre 2023 al giugno 2024. L’Inter, intanto, aspetta e spera.