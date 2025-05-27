Cancellieri-Parma, trattativa in corso: il riscatto resta in bilico

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 27 Maggio 2025 · Aggiornato il 27 Maggio 2025

Cancellieri, il Parma riflette sul riscatto dalla Lazio

Il futuro di Matteo Cancellieri è ancora da definire. Attualmente in prestito dal Lazio al Parma, l’esterno offensivo classe 2002 ha disputato una stagione positiva in Serie A. La società emiliana sta valutando con attenzione la possibilità di esercitare l’opzione per il riscatto, fissata a circa 7 milioni di euro.

Il costo del cartellino ostacola l’operazione

Nonostante l’interesse del Parma a trattenere Cancellieri, la cifra stabilita nel contratto rappresenta un ostacolo concreto. I 7 milioni previsti per il riscatto sono ritenuti elevati dalla dirigenza emiliana, soprattutto in considerazione del budget da destinare ad altri rinforzi in vista del prossimo campionato di Serie A.

Proseguiranno i contatti tra i club nelle prossime settimane

Le valutazioni continueranno nelle prossime settimane, prima che il Parma si muova con decisione sul mercato. Le prestazioni di Cancellieri sono state apprezzate dallo staff tecnico, ma un eventuale riscatto potrebbe passare attraverso una nuova negoziazione con la Lazio, finalizzata a rivedere l’entità dell’operazione.

Il destino del giovane attaccante resta dunque in sospeso, ma la volontà del giocatore di proseguire l’avventura in Emilia potrebbe rappresentare un elemento chiave per favorire l’intesa tra i due club.

