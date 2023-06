CAMPIONATO SERIE A E B –

Sfide in contemporanea a Reggio Emilia, campo neutro dello spareggio permanenza Serie A tra Spezia ed Hellas Verona e a Bari, finale ritorno playoff Serie B con i pugliesi – forti del pari dell’andata il quale permette di avere due risultati su tre – contro il Cagliari che può solo vincere per andare in Serie A.

Primo tempo con Cagliari e Verona che si fanno preferire: i rossoblù attaccano ripetutamente e si avvicinano al gol in diverse circostanze, protagonista il portiere Caprile su Luvumbo e sulla testa di Di Pardo; i gialloblù partono forte con la rete di Faraoni, poi arriva il pari di Ampadu ma l’Hellas ha la forza di chiudere la prima parte con la doppietta di Ngonge per l’1-3 veneto all’intervallo.

Nella ripresa, andamento simile: il Bari colpisce una traversa ma sono i sardi a cercare fino alla fine il gol contro il sold out dei 60000 del San Nicola, gol che arriva pesantissimo nel recupero con l’appena entrato Pavoletti che regala la Serie A e la gioia per tutti i sardi; a Reggio Emilia, Faraoni si sacrifica toccando la palla praticamente sulla linea salvando un gol fatto dello Spezia, espulsione e calcio di rigore parato da Montipò che respinge tutto. Finale con una traversa dei liguri ma il verdetto arriva al termine del recupero: Spezia retrocede e giocherà l’anno prossimo nel campionato cadetto, Verona resta in Serie A.

