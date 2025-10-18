Cambiaso, l’agente svela: “Guardiola lo voleva al City”

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 18 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

L’agente Bia racconta il retroscena

Il futuro di Andrea Cambiaso resta legato alla Juventus, ma il suo nome ha già catturato l’attenzione dei top club europei. Il suo agente, Giovanni Bia, ha rivelato a Stile TV che in passato il Manchester City di Pep Guardiola aveva tentato l’assalto al terzino italiano. L’operazione, tuttavia, non si è concretizzata per via delle priorità di mercato dei Citizens.

Un profilo duttile e prezioso

Secondo Bia, Cambiaso è un giocatore capace di interpretare diversi ruoli con la stessa efficacia, una caratteristica che lo rende fondamentale per la Juventus. L’agente lo ha paragonato a una leggenda come Paolo Maldini, sottolineando la disponibilità del classe 2000 a sacrificarsi per la squadra, indipendentemente dalla posizione in campo.

Dati e prospettive future

Arrivato dal Genoa nell’estate 2022 per 15 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita, Cambiaso ha vissuto un anno in prestito al Bologna prima di diventare un punto fermo dei bianconeri. Il contratto, valido fino al 2029, prevede uno stipendio da 2,4 milioni di euro netti a stagione. In totale ha collezionato 91 presenze, 5 gol e 12 assist, numeri che certificano la sua crescita costante.

Il talento di Cambiaso non è passato inosservato e resta monitorato dai grandi club europei, ma la Juventus sembra intenzionata a blindare uno dei suoi gioielli più preziosi.

