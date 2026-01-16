Camarda resta al Lecce: Milan rassicurato sull’infortunio

Infortunio sotto controllo, niente allarme

Il 2026 di Francesco Camarda non si è aperto nel modo ideale. L’attaccante classe 2008, in prestito al Lecce ma di proprietà del Milan, ha riportato un trauma contusivo alla spalla destra che lo terrà fuori per alcune settimane. Un problema che ha inizialmente destato preoccupazione a Milanello, poi ridimensionata dagli esami strumentali. Camarda salterà le sfide con Milan e Torino, ma il rientro è previsto a breve.

Il Milan non cambia strategia

Nonostante i rumours delle ultime ore, il Milan ha deciso di non richiamare il giocatore. La linea del club rossonero è chiara: Camarda deve continuare il suo percorso di crescita in Serie A, accumulando minuti ed esperienza con il Lecce. Una scelta condivisa anche dalla società salentina, che punta sul giovane talento per la corsa salvezza.

Numeri, contesto e aspettative

La prima stagione di Camarda in Serie A racconta luci e ombre. Sono 19 le presenze complessive tra campionato e Coppa Italia, con un gol decisivo segnato contro il Bologna e oltre 700 minuti giocati. Il rendimento offensivo risente delle difficoltà strutturali del Lecce di Eusebio Di Francesco, attualmente tra gli attacchi meno prolifici del campionato, fattore che limita le occasioni per gli attaccanti.

Contratto e prospettive future

L’accordo tra Milan e Lecce prevede un diritto di riscatto a 3 milioni e un controriscatto a 4 milioni, oltre a bonus legati a presenze e gol. I rossoneri osservano con attenzione, senza fretta. L’obiettivo resta uno solo: far crescere Camarda nel modo giusto, lontano da pressioni inutili.