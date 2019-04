Callejon e la maglietta rifiutata. Napoli spaccata in due

Callejon e la maglietta rifiutata nel post partita di Frosinone Napoli.

Io della maglia azzurra sono innamorato, così recita un bellissimo coro che si ascolta al S.Paolo durante le partite del Napoli. Un coro che fa impazzire i bambini e viene cantata a squarciagola anche nelle vie cittadine. Durante il classico saluto dei giocatori a fine partita a Frosinone è successo un qualcosa che nessuno mai si sarebbe aspettato. Questa maglia tanto amata, tanto desiderata e tanto onorata si è strappata, non si sa se questo strappo possa essere ricucito o se bisogna cambiare attrezzi da lavoro, una cosa è certa lo strappo si è sentito sulla pelle. Callejon come da rituale è andato a lanciare la sua maglietta ai tifosi presenti nel settore ospiti, ma questa volta non c’è stata la ressa per chi volesse contendersi quella maglietta, ma un netto rifiuto, la maglietta è tornata al mittente con lo stupore di tutti, compreso Mertens che stava andando a salutare i tifosi e con tanta amarezza ha cercato spiegazioni chiedendo “perchè”.

Il perchè di questo gesto

Il perché ce lo stiamo chiedendo un po tutti ma il gesto non lo si riesce ancora a decifrare. Callejon è un calciatore che da quando è venuto a Napoli ha solo dato il massimo, sempre presente e mai una parola fuori posto. Umile ed educato come pochi in questo ambiente. La protesta doveva essere non contro Callejon ma contro la società e la squadra tutta, accusata di poco impegno.

Il tifo organizzato ha ragione a voler pretendere di più da questi ragazzi, sono persone che con sacrifici e tante difficoltà seguono la squadra ovunque, anche in capo al mondo se ce ne fosse bisogno. Si canta, si incita la propria squadra e i proprio beniamini. Però non vorrei che tutto questo possa essere motivo di contraccolpo psicologico per alcuni di questi ragazzi che non meritano un trattamento del genere. Volete protestare contro la società? semplice, basta non andare allo Stadio, gli introiti diminuiscono e forse qualcuno qualche domanda inizia a porsela, calciatori o dirigenza che sia.

Ora come non mai sosteniamo la squadra e cerchiamo di far capire che chi vuole giocare nel Napoli deve farlo con passione e con il massimo impegno, chi viene solo per il suo prestigio e non pensa al bene della squadra può anche abbandonare la nave.

Il comandante spero che si faccia sentire dalla torre di controllo, tutti insieme per iniziare una nuova avventura.

Napoli vuole vincere, lo vorrà anche il Napoli?

