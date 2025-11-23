 Salta al contenuto

Calhanoglu, statistica incredibile: due rigori falliti identici

Cristiano Abbruzzese
La storia recente di Hakan Calhanoglu in Serie A offre una statistica che lascia il segno. Il regista dell’Inter ha fallito il secondo rigore della sua carriera nel campionato italiano e l’ha fatto in circostanze praticamente identiche al primo errore, commesso dodici mesi fa. Il contesto è cambiato, ma lo schema si è ripetuto.

Il precedente contro il Napoli

Nella stagione 2024-25, durante Inter Napoli, il turco aveva colpito il palo al minuto 74 dopo un tiro a incrociare. Alex Meret era rimasto immobile, ma il legno aveva negato il gol del possibile vantaggio. Quell’episodio sembrava isolato, e invece si è trasformato nel primo tassello di una coincidenza fuori dall’ordinario.

Il rigore nel derby contro il Milan

Nel derby di stasera il copione si è ripetuto. Ancora la dodicesima giornata. Ancora il minuto 74. Ancora la stessa porta sotto la Curva Nord. Stavolta Calhanoglu ha scelto una conclusione più angolata: Mike Maignan ha letto il gesto tecnico, si è disteso sulla destra e ha respinto la palla.

Una coincidenza difficile da ignorare

Il doppio errore, identico per cronologia e posizione, consegna agli archivi una statistica più unica che rara. Per l’Inter, resta il rammarico per un’occasione che avrebbe potuto cambiare il peso del match. Per Calhanoglu, un paradosso statistico che lo accompagnerà a lungo nella narrazione della Serie A.

