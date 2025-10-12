Calhanoglu: “Sono felice all’Inter, in estate non è successo nulla”

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 12 Ottobre 2025 · Aggiornato il 12 Ottobre 2025

Cambiano gli allenatori, ma la sostanza è sempre la stessa: Hakan Calhanoglu è un giocatore chiave nello scema tattico dell’Inter. Il turco è stato l’uomo chiave dei nerazzurri durante tutto il corso targato Simone Inzaghi, ma si appresta a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche con mister Chivu, nonostante le turbolenze della scorsa estate.

Sull’ex Milan, infatti, durante la scorsa sessione di mercato si erano fatte sempre più insistenti le voci di un suo possibile addio in direzione Galatasaray. Tuttavia, in un’intervista rilasciata a Sport Mediaset, Calhanoglu ha smentito ogni tipo di contatto con il club di Istanbul, precisando che in sede di mercato non è accaduto nulla e che a Milano si trova benissimo.

Archiviati i rumors estivi, il centrocampista turco sembra aver ritrovato piena serenità e concentrazione: la doppietta messa a segno nel Derby d’Italia contro la Juventus, seppur non sufficiente per portare a casa la vittoria, è un chiaro segnale.

INTER, CALHANOGLU: “SONO SEMPRE STATO UN GIOCATORE DELL’INTER, NON È MAI SUCCESSO NIENTE”

Queste le parole di Calhanoglu dal ritiro della Turchia: “Io sono stato sempre un giocatore dell’Inter, quindi sono contento di continuare e faccio tutto per il mio club perché, ribadisco, sono un giocatore dell’Inter. Quindi non è cambiato niente per me, non è mai successo niente. Dunque, come sempre darò il mio massimo”.

