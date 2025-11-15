Caldara dice addio al calcio: la lettera che commuove

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Novembre 2025 · Aggiornato il 15 Novembre 2025

La scelta definitiva di Mattia Caldara

Mattia Caldara ha deciso di fermarsi. A 31 anni l’ex difensore di Atalanta, Juventus, Milan e Serie A ha annunciato il ritiro attraverso una lunga lettera pubblicata sul sito di Gianluca Di Marzio. Un addio carico di emozione, maturato dopo anni segnati da infortuni pesanti e da una battaglia interiore che lo ha accompagnato per tutta la carriera recente. Il suo corpo non regge più: la cartilagine della caviglia è consumata e continuare avrebbe significato rischiare conseguenze ancora più gravi.

Il peso degli infortuni e il crollo emotivo

Nella sua lettera, Caldara ripercorre i momenti che hanno cambiato la sua carriera. Dal crack al ginocchio durante il periodo al Milan al recupero mai definitivo. Racconta il giorno in cui ha capito che non sarebbe più tornato ai livelli dell’Atalanta, quando il tendine e poi il ginocchio hanno spento la sua crescita. È un passaggio che mette a nudo anche la sua sofferenza mentale, spesso invisibile al grande pubblico.

Rimpianti, gratitudine e una nuova vita

Il rimpianto più grande riguarda il trasferimento alla Juventus. Caldara riconosce che restare in bianconero, imparando da Chiellini, Bonucci e Barzagli, avrebbe potuto cambiare molte cose. Oggi però sceglie di guardare avanti. Il calcio si chiude alle sue spalle, ma resta la gratitudine per un percorso difficile che lo ha fatto crescere come uomo.

