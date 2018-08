Calciomercato Udinese: sfumato Favilli, è l’ora di Quagliarella

Secondo quanto riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà sul suo sito, l’Udinese, una volta sfumato il colpo Andrea Favilli che firmerà per il Genoa al ritorno dalla Tournée negli Stati Uniti che sta disputando con la maglia della Juventus, starebbe pensando seriamente a riportare Fabio Quagliarella a Udine. L’attaccante di Castellammare di Stabia ha lasciato un ottimo ricordo in Friuli e l’Udinese è da settimane alla ricerca di un profilo in attacco importante; quello dell’ex Juventus risponderebbe a tutti i criteri richiesti da Pradè, suo ex dirigente nella Sampdoria. La squadra blucerchiata vorrebbe cederlo al Parma, ma il giocatore, in caso di mancato rinnovo con la Samp preferirebbe finire in bianconero.