Calciomercato Udinese: Okaka resta, arriva Prodl, Lasagna che fa?

CALCIOMERCATO UDINESE – Ultime ore di fermento anche in casa Udinese. Come riportano i colleghi di tuttoudinese.it trovano le conferme del forte interesse del Monaco per Okaka, ma la squadra friulana ha rispedito al mittente l’offerta. Nelle scorse ore rimbalzavano voci di un contratto faraonico per l’attaccante, ma è impossibile che l’Udinese in questa sessione di calciomercato si possa privare del cardine dell’avanguardia della squadra allenata da Gotti.

FOFANA RESTA -Discorso simile per Fofana. Nonostante il pressing del Torino, il giocatore dovrebbe restare in bianconero e per questo motivo la squadra granata sembra intenzionata a chiudere per Badelj della Fiorentina.

CALCIOMERCATO UDINESE ARRIVA PRODL – Anche se manca l’ufficialità, dovrebbe vestire il bianconero Sebastian Prödl. L’esperto difensore austriaco arriva dal Watford e questa mossa non è detto che spinga De Maio verso il Cagliari. Il difensore francese, vista la cessione di Opoku e l’infortunio di Trost-Ekong dovrebbe rimanere in Friuli.

LASAGNA IN NERAZZURRO? – Infine, sempre tuttoudinese.it riporta di un interessamento dell’Inter per Lasagna: difficile che l’idea possa concretizzarsi in questa sessione invernale.