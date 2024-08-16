Calciomercato Udinese, accordo raggiunto per Razvan Sava
CALCIOMERCATO UDINESE – Quando manca solo una giornata all’inizio del campionato e meno di due settimane alla chiusura del mercato, l’Udinese si prepara ad accogliere il nuovo portiere per la stagione ormai alle porte: Razvan Sava.
Come riportato anche da Gianluca Di Marzio, l’accordo con il Cluj è stato raggiunto. Il portiere rumeno, dopo aver disputato il preliminare di Conference League contro il Maccabi Petah Tikva (vinto 1-0) nella giornata di ieri, è pronto per le visite mediche e per la firma del contratto con i bianconeri, probabilmente tra domenica e lunedì.
Il Cluj ha accettato un’offerta di circa 2 milioni e mezzo di euro per il cartellino di Sava, con ulteriori bonus che potrebbero portare il totale a quasi 3 milioni. Per l’estremo difensore è previsto un contratto di quattro anni, con opzione per il quinto.
Si tratta di un ritorno in Italia per Sava, che ha già militato nelle giovanili della Juventus e ha giocato da titolare nel campionato Primavera con il Torino dal 2020 al 2022.
