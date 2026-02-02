Calciomercato Torino, Ebosse a un passo: formula e dettagli

Il Torino stringe i tempi sul mercato e si avvicina con decisione a Enzo Ebosse. Il difensore camerunese dell’Udinese è il nome caldo per completare il reparto arretrato granata in questa fase cruciale della stagione di Serie A. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa è ormai in stato avanzato.

La scelta del Torino per la difesa

La dirigenza del Torino ha individuato in Ebosse il profilo giusto per dare profondità e continuità alla linea difensiva. Dopo i tentativi non andati a buon fine per Jappert e Tchoca, il club ha deciso di cambiare rotta, puntando su un giocatore già abituato ai ritmi e alle esigenze della Serie A.

Formula dell’operazione con l’Udinese

L’operazione è impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che consente al Torino di valutare l’impatto del giocatore nel proprio sistema di gioco, lasciando all’Udinese una porta aperta per una futura cessione a titolo definitivo.

La stagione di Ebosse e il contesto attuale

A inizio stagione Ebosse era stato girato in prestito al Verona, ma lo spazio trovato è stato limitato: appena quattro presenze complessive. Rientrato alla base, il difensore è tornato a disposizione dell’Udinese, ma la sua permanenza in Friuli potrebbe essere breve.

Cosa può dare ai granata

Fisicità, duttilità e conoscenza del campionato. Ciò che significa veramente è questo: Ebosse rappresenta un innesto funzionale, pronto all’uso, capace di offrire soluzioni immediate. Il Torino lo sa e accelera per chiudere.