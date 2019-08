Calciomercato Premier acquisti e cessioni 2019-2020 sessione estiva

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI – Di seguito il tabellone completo degli acquisti e cessioni in Premier League validi per la sessione estiva appena conclusa.

Arsenal che si è rinforzato con Pepe, Ceballos e David Luiz, mentre il Manchester United perde Lukaku ma trattiene Pogba e acquista Maguire dal Leicester. Colpo Watford che prende Welbeck svincolato, mentre il Chelsea deve dire addio ad Hazard e David Luiz. Bene Tottenham e Wolverhampton.

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

ARSENAL DAVID LUIZ CHELSEA – La volontà di David Luiz è stata rispettata. Il difensore brasiliano è in procinto di passare all’Arsenal per una cifra pari a circa 9 milioni di euro. Le visite mediche sono in programma domani; il calciatore firmerà un contratto di due anni.

ARSENAL

Acquisti: Luiz (d, Chelsea), Martinelli (a, Ituano), Saliba (d, Saint-Etienne), Ceballos (c, Real Madrid), Pepe (a, Lille), Tierney (d, Celtic).

Cessioni: Ramsey (c, Juventus), Lichtsteiner (d, svinc), Welbeck (a, Watford), Cech (p, svinc), Bramall (d, Colchester United), Gilmour (c, Norwich City), Ospina (p, Napoli), Ballard (d, Swindon Town); Osei-Tutu (d, VfL Bochum), Pleguezelo (d, Twente), Saliba (d, Saint-Etienne), Bielik (c, Derby County), Asano (a, Partizan), Amaechi (c, Amburgo), Jenkinson (d, Nottingham Forest); Koscienly (d, Bordeuax), Thompson (d, Brentford).

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

ASTON VILLA

Acquisti: Mings (d, Bournemouth), El Ghazi (c, Lille), Wesley (a, Bruges), Targett (d, Southampton), Hause (d, Wolverhampton), Jota (c, Birmingham City), Konsa (d, Brentford), Engels (d, Reims), Trezeguet (a, Kasimpasa), Luiz (c, Manchester City), Heaton (p, Burnely), Nakamba (c, Bruges).

Cessioni: Knibbs (a, Cambridge), Gardner (c, Birmingham City), McKirdy (c, Carlisle United), Elphick (d, Huddersfield Town), Adomah (c, Nottingham Forest), Bunn (p, svinc), De Laet (d, Melbourne City), Hutton (d, svinc); Jedinak (c, svinc), McCormack (a, svinc), Sarkic (p, Livingston), Richards (d, svinc), Whelan (c, svinc), Blackett-Taylor (a, Tranmere Rovers); Green (c, Preston), Doyle Hales (c, Cheltengam), Hogan (a, Stoke City), Hepburn-Murphy (a, Tranmere), Bjarnason (c, svinc).

BOURNEMOUTH

Acquisti: Kelly (d, Bristol City), Stacey (d, Luton), Billing (c, Huddersfield Town), Wilson (a, Liverpool), Danjuma (a, Bruges).

Cessioni: Pugh (a, Qpr), Ndjoli (a, Gillingham), Hyndman (c, Atlanta United), Mahoney (c, Millwall), Mousset (p, Sheffield United), Mings (d, Aston Villa), Arter (c, Fulham), Surridge (p, Swansea).

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

BRIGHTON

Acquisti: Trossard (a, Genk), Clarke (d, Portsmouth), Richards (c, Manchester City), Webster (d, Bristol City), Maupay (a, Brentford), Yapi (PSG), Mooy (Huddersfield).

Cessioni: Knockaert (a, Fulham), Bruno (d, svinc), White (d, Leeds United), Barclay (d, Accrington), Weaire (d, Colchester).

BURNLEY

Acquisti: Pieters (d, Stoke City), Rodriguez (p, West Bromwich Albion), Peacock-Farrell (p, Leeds).

Cessioni: Heaton (p, Aston Villa), Crouch (a, svinc), Lindegaard (p, Helsingborg), Massanka (p, Chorley).

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

A causa del blocco imposto dalla Fifa, il Chelsea ha potuto solo riscattare Kovacic dal Real Madrid. Come riporta Fox Sports, “il Chelsea si prepara ad affrontare la prossima stagione senza poter operare sul mercato in entrata, punizione della FIFA relativa al tesseramento irregolare di numerosi calciatori minorenni e che dovrebbe estendersi fino all’estate del 2020 compresa.

Quella che verrà sarà la stagione delle idee per i Blues, che pur disponendo di una rosa di qualità dovranno nominare un nuovo manager e poi cercare di ovviare al blocco del mercato valutando attentamente i giocatori a disposizione, una lista lunga e che comprende diversi calciatori che hanno trascorso l’ultimo anno lontano da Stamford Bridge.

CHELSEA

Acquisti: Kovacic (c, Real Madrid).

Cessioni: Hazard (a, Real Madrid), Aina (d, Torino), Luiz (d, Arsenal), Cahill (d, Crystal Palace), Green (p, svinc), Collins (p, Barnsley), Dabo (d, Coventry City), Kane (d, Hull City), Nartey (d, Burton); Dasilva (d, Bristol City), Kalas (d, Bristol City), Pasalic (c, Atalanta), Eduardo (p, Braga), Morata (a, Atletico Madrid), Bulka (p, Psg), McCormick (c, Shrewsbury Town), Ampadu (d, RB Lipsia), Baker (c, Fortuna Dusseldorf), Clarke-Salter (d, Birmingham), Miazga (d, Reading), Scott (c, Newcastle United), Palmer (c, Bristol City), Sterling (d, Wigan), Gallagher (c, Charlton).

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

CRYSTAL PALACE

Acquisti: Henderson (p, Nottingham Forest), Ayew (a, Swansea), Cahill (d, Chelsea), Camarasa (c, Real Betis), McCarthy (c, Everton).

Cessioni: Speroni (p, svinc), Sako (c, West Bromwich Albion), Wan-Bissaka (d, Manchester United), Puncheon (c, Pafos), Souaré (d, Troyes), Sorloth (Trabzonspor).

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

EVERTON KEAN – Moise Kean, nuovo attaccante dell’Everton: “Cerco di ripagare i tifosi nel modo giusto, dandogli emozioni. Mi piace l’Everton, sono un loro grande fan e fan della Premier League. Ho scelto l’Everton perché guarda avanti come voglio guardare avanti io; sono qui per dimostrare me stesso e dare il cento percento, far vedere quanto valgo“.

Kean aggiunge: “L’obiettivo è puntare più un alto possibile, obiettivi personali è far gol, come tutti gli attaccanti. Ho avuto la fortuna di giocare con grandi attaccanti, come Cristiano, e imparare, questo lo porterò qua e cercare di dare ottimi risultati“.

La squadra di Liverpool esordirà sabato pomeriggio nella Premier League 2019/2020, trasferta a Londra contro il Crystal Palace.

EVERTON

Acquisti: Sidibe (d, Monaco), Lossl (p, Huddersfield), Delph (c, Manchester City), Gomes (c, Barcellona), Kean (a, Juventus), Gbamin (c, Magonza).

Cessioni: Hewelt (p, Miedz Legnica), Jagielka (d, Sheffield United), Galloway (d, Luton), Vlasic (c, Cska Mosca), McCarthy (c, Crystal Palace), Gueye (c, Psg), Lookman (a, Lipsia).

Come riporta Calciomercato.com, “il futuro di Dennis Praet è in Premier League: è ufficiale il trasferimento al Leicester. Affare fatto e formalizzato dopo la chiusura del mercato in entrata per i campionato inglesi (chiusura alle 18 italiane, proroga di due ore per affari già provati in definizione): il belga lascia i blucerchiati a titolo definitivo e firma un contratto di cinque anni con le Foxes”.

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

LEICESTER

Acquisti: Justin (d, Luton), Perez (a, Newcastle), Tielemans (c, Monaco), Praet (c, Sampdoria).

Cessioni: Maguire (d, Manchester United), Simpson (d, svinc), Okazaki (p, Malaga), Iversen (p, Oldham), Moore (d, Reading), Knight (d, Peterborough United), Loft (a, Carlisle United), Lorenzo (a, svinc), Sherif (c, Accrington), Ndukwu (a, Southend).

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

Liverpool Salah rinnovo – Mohamed Salah è stato protagonista di una grande stagione con il Liverpool. L’egiziano, arrivato dalla Roma, quest’anno ha vinto anche la Champions League.

Non è andata così bene in Coppa d’Africa, invece, vinta ieri sera dall’Algeria. L’attaccante egiziano potrebbe rientrare con ogni probabilità nella lista finale dei candidati al Pallone d’Oro.

Il Liverpool è consapevole di avere in casa uno dei giocatori più forti del mondo ed è pronto a blindarlo, per resistere all’assalto delle altre big. Qualche settimana fa, infatti, è circolata la notizia di un Real Madrid realmente interessato a Momo Salah.

LIVERPOOL

Acquisti: Van Den Berg (d, Zwolle), Elliott (a, West Ham), Adrian (p, West Ham).

Cessioni: Millar (a, Kilmarnock), Wilson (Bournemouth), Awoniyi (p, Magonza), Johnston (d, Feyenoord), Phillips (d, Stoccarda), Mignolet (Bruges), Woodburn (a, Oxford United), Ings (p, Southampton); Sturridge (a, svincolato), Moreno (d, Villarreal), Ojo (a, Rangers), Bogdan (p, svincolato), Grujic (c, Hertha Berlino); Allan (c, Eintracht), Adekanye (c, Lazio), Masterson (d, Qpr), Randall (d, svincolato), Grabara (p, Aarhus).

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

Il City riesce a trattenere Sané ma dovrà stare lontano dai campi di gioco per almeno sei mesi.

Infatti, il Tedesco ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro; l’episodio è accaduto al minuto 13 della finale di Community Shield vinta contro il Liverpool ai calci di rigore.

INFORTUNIO SANE CITY – L’annuncio è arrivato attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito ufficiale dei Citizens; nella quale si legge tra l’altro che “a Leroy sarà fornito tutto il supporto e la guida di cui ha bisogno; tutti coloro i quali lavorano nel club gli augurano un rapido e completo recupero“.

PAGA IL CALCIATORE – Il centrocampista spagnolo calesse 1996, Rodrigo, lascia ufficialmente l’Atletico Madrid per approdare in Premier League nel Manchester City. I colchoneros hanno ufficializzato il deposito dei 70 milioni di euro, necessari da parte degli inglesi mediante i propri canali ufficiali. La curiosità è che secondo i giornali spagnoli, la cifra necessaria per poter pagare la clausola rescissoria – che ammontava appunto a 70 milioni – è stata versata dallo stesso calciatore spagnolo. Un evento raro ma che testimonia la grande volontà di Rodri nel voler sposare il progetto di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo lo ha voluto tanto alla sua corte.

IL NUOVO BUSQUETS – Sia Guardiola che tanti esperti di calcio sono d’accordo sul fatto che Rodri sia l’erede naturale di Busquets. La sua fisicità combinata a grande tecnica, visione di gioco e intelligenza tattica lo affiancano al 31enne del Barcellona. Anche i blaugrana hanno seguito con attenzione la stagione di Rodri; acquistato dall’Atletico per soli 25 milioni di euro lo scorso anno e venduto a 70. Una plusvalenza notevole per il club di Madrid il quale ha già acquistato Marco Llorente dal Real per sostituirlo. Ora si attende la presentazione ufficiale del calciatore, attesa per la prossima settimana.

RODRIGO MANCHESTER CITY – L’obiettivo di Guardiola è quello di trovare un sostituto di Fernandinho. Il brasiliano potrebbe disputare la sua ultima stagione tra le fila del City avendo raggiunto le 34 primavere e un innesto come lo spagnolo è l’ideale per Guardiola. Il tecnico catalano è ossessionato dal centrocampo di qualità e avere un metronomo come Rodri da affiancare a De Bruyne e Bernardo Silva, è senz’altro la scelta più azzeccata che potesse fare.

MANCHESTER CITY

Acquisti: Steffen (p, Columbus Crew), Angelino (d, Psv Ein), Rodri (c, Atletico Madrid), Cancelo (d, Juventus), Carson (p, Derby County).

Cessioni: Kompany (d, Anderlecht), Roberts (a, Norwich), Delph (c, Everton), Dele-Bashiru (c, Watford), Muric (p, Nottingham Forest), Nemane (a, svinc), Sandler (d, Anderlecht), Richards (c, Brighton), Garcia (c, Sporting Gijon), Luiz (c, Aston Villa), Danilo (d, Juventus), Adarabioyo (d, Blackburn), Palmer Brown (d, Austria Vienna).

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

MANCHESTER UNITED MILINKOVIC SAVIC – Nei giorni scorsi, il procuratore di Paul Pogba, Mino Raiola, ha rivelato ai giornalisti che il suo assistito non vuole rimanere al Manchester United. La partenza del transalpino era nell’aria da mesi e lo United si sta già movimentando per trovare un sostituto con caratteristiche simili.

La società inglese sta sondando con attenzione la situazione di Milinkovic-Savic della Lazio. Il serbo è rimasto controvoglia con i biancocelesti nella passata stagione, disputata non in maniera eccellente come quella di due anni fa. In questa finestra di mercato estivo, la volontà del centrocampista è quella di lasciare Roma e la Premier League tra le fila dei Red Devils potrebbe essere un’opportunità unica. Milinkovic-Savic ha caratteristiche molto simili a Pogba, sia in termini tecnici che fisici. Lotito chiede 75 milioni di euro per lasciarlo andare. Lo United ci sta già pensando.

MANCHESTER UNITED

Acquisti: Wan-Bissaka (d, Crystal Palace), James (a, Swansea), Maguire (d, Leicester).

Cessioni: Herrera (c, Psg), Valencia (d, Quito), Poole (d, Mk Dons), Willcock (c, Gillingham), Wilson (p, Aberdeen), Olosunde (a, Rotherham), O’Hara (p, Macclesfield Town), Henderson (p, Sheffield United), Lukaku (a, Inter).

NEWCASTLE

Acquisti: Joelinton (p, Hoffenheim), Willems (d, Eintracht), Scott (c, Chelsea); Saint-Maximin (a, Nizza), Turner (p, Bolton), Krafth (d, Amiens), Carroll (a, svinc), Murphy (c, Sheffield Wednesday).

Cessioni: Perez (a, Leicester), Roberts (a, svinc), Diame (c, Al Ahli), Barlaser (c, Rotherham), Bartlett (c, svinc), Joselu (p, Alaves), Gibson (d, Grimsby), Woodman (p, Swansea).

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

NORWICH

Acquisti: Roberts (a, Manchester City), Drmic (p, Borussia Monchengladbach), Fitzpatrick (c, Partick), Fahrmann (p, Schalke 04), Byram (d, West Ham), Amadou (c, Siviglia), Adshead (c, Rochdale), Gilmour (c, Arsenal).

Cessioni: Raggett (d, Portsmouth), Morris (p, Rotherham), Pinto (d, Dinamo Zagabria); Bloomfield (p, Crawley Town), Wildschut (a, Maccabi Haifa), Naismith (a, Heart), Jarvis (a, svinc), Abrahams (p, Newport County); Oliveira (p, Aek Atene), Bushiri (d, Blackpool), Franke (d, Hannover).

SHEFFIELD

Acquisti: Freeman (c, Qpr), Jagielka (d, Everton), Robinson (a, Preston), Morrison (c, Ostersund), Mousset (p, Bournemouth), Osborn (c, Nottingham Forest), McBurnie (p, Swansea), Henderson (p, Manchester United).

Cessioni: Coutts (c, Fleetwood), Cranie (d, Luton), Washington (p, Heart), Lafferty (d, svinc), Lavery (p, Walsall), Norrington-Davis (d, Barrow), Eastwood (p, Scunthorpe United), Smith (a, Bristol), Thomas (a, Carlisle), Slater (c, Scunthorpe United), Evans (p, Fleetwood).

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

SOUTHAMPTON

Acquisti: Ings (p, Liverpool), Adams (p, Birmingham), Djenepo (a, Standard Liegi).

Cessioni: Davis (c, Rangers), Targett (d, Aston Villa), Jones (d, Gillingham), Rose (p, Walsall), Sims (a, NY Red Bulls), Gallagher (p, Blackburn), Austin (a, West Bromwich Albion).

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

TOTTENHAM UFFICIALI LO CELSO SESSEGNON – Il Tottenham chiude con il botto la sessione di mercato estiva. Infatti gli Spurs si sono aggiudicati, alle battute finali, Giovani Lo Celso (in arrivo dal Betis) e Ryan Sessegnon dal Fulham; entrambi, per il loro rendimento nella passata stagione e per le loro qualità tecniche, avranno sicuramente un futuro radioso.

Ecco il comunicato pubblicato dal Tottenham attraverso le pagine del proprio sito ufficiale.

TOTTENHAM UFFICIALI LO CELSO SESSEGNON – “Siamo lieti di annunciare che abbiamo raggiunto un accordo per la firma del prestito stagionale di Giovani Lo Celso dal Real Betis con un’opzione per rendere permanente il trasferimento”.

Per Sessegnon, invece, contratto fino al 2025: “Siamo lieti di annunciare la firma di Kouassi Ryan Sessegnon dal Fulham. Il diciannovenne ha siglato un contratto fino al 2025 e avrà il numero 19“.

Sfuma, però, Dybala

ULTIME DYBALA TOTTENHAM – In Premier League il mercato è entrato nel vivo; infatti, l’8 agosto chiuderà la sessione estiva e le trattative sono diventate giustamente più frenetiche.

Una di queste è sicuramente quella che dovrebbe portare Paulo Dybala al Tottenham. Come riporta Sky Sport, resterebbe da limare il nodo relativo ai diritti di immagine. L’accordo tra la Juventus e gli Spurs è stato già trovato sulla base di 70 milioni di euro.

ULTIME DYBALA TOTTENHAM – “Il mercato in Inghilterra chiuderà l’8 agosto, di conseguenza sono ore molto calde per la Premier. E anche per Paulo Dybala, che è in contatto con il Tottenham dopo che gli Spurs hanno trovato l’accordo con i bianconeri. Un nodo importante da risolvere in tempi strettissimi è quello dei diritti immagine, una questione che era emersa già nell’affare con lo United.

La società che detiene i diritti della Joya, infatti, ha avvisato il Tottenham nella giornata di ieri, informandolo del fatto che non potrebbe concludere l’operazione con la Juve senza essere coinvolta. O comunque non potrebbe acquisire i diritti d’immagine dell’argentino senza di loro.

Quindi, qualora gli inglesi trovassero l’ intesa sul salario e sulle commissioni con l’agente dell’attaccante, poi dovrebbero comunque accordarsi anche con Image Star (il nome della società) dell’ex agente di Dybala Pierpaolo Triulzi”.

TOTTENHAM

Acquisti: Etete (a, Notts County), Clarke (a, Leeds), Ndombele (c, Lione), Lo Celso (c, Betis Siviglia), Sessegnon (a, Fulham).

Cessioni: Ogilvie (d, Gillingham), Vorm (p, svinc), Duncan (c, Qpr), Glover (p, Melbourne), Reynolds (d, svinc), Amos (c, Qpr), Clarke (a, Leeds), Trippier (d, Atletico Madrid), Janssen (p, Monterrey), Llorente (a, svinc), Carter-Vickers (d, Stoke City).

WATFORD

Acquisti: Dawson (d, West Bromwich Albion), Welbeck (a, svinc); Dele-Bashiru (c, Manchester City), Pedro (p, Fluminense), Sarr (a, Rennes), Whelan (c, svincolato), Dalby (a, Leeds), Spencer-Adams (d, svincolato)

Cessioni: Obbi Oulare (p, Standard Liegi), Lukebakio (a, Hertha Berlino); Leighton (d, svinc), Britos (d, svinc), Hoban (d, svinc), Eleftheriou (d, Dag & Red), Folivi (a, Wimbledon), Charles (d, Qpr), Navarro (d, Leganes), Wilmot (d, Swansea), Howes (p, Woking).

CALCIOMERCATO PREMIER ACQUISTI E CESSIONI

MERCATO ARNAUTOVIC SHANGAI – Dopo due stagioni, potrebbe concludersi la lunga esperienza in Premier Leaggue di Marko Arnautovic, attaccante austriaco classe 1989 e dall’estate 2017 al West Ham. In quest’ultima stagione ha collezionato 30 presenze con 11 gol e 4 assist.

Come riferisce “Sky Sport“, “West Ham e Shangai Shenhua hanno trovato l’intesa sulla base di 25 milioni di euro per la cessione di Arnautovic al club cinese“. Mancherebbe quindi davvero poco per il trasferimento del giocatore in Chinese Super League.

WEST HAM

Acquisti: Fornals (c, Villarreal), Martin (p, Millwall), Roberto (p, Espanyol), Haller (a, Eintracht), Cardoso (d, Boavista), Ajeti (p, Basilea).

Cessioni: Cullen (c, Charlton), Adrian (p, Liverpool); Nasri (c, Anderlecht), Byram (d, Norwich), Oxford (d, Augusta), Perez (p, Alaves), Fernandes (c, Magonza), Obiang (c, Sassuolo), Arnautovic (p, Sipg).

Il Wolverhampton ha ufficializzato l’acquisto del giovane attaccante del Milan Patrick Cutrone;

Patrick Cutrone pronto all’esperienza inglese: dopo la partenza per l’Inghilterra, il Wolverhampton ha ufficializzato l’acquisto del 21enne lombardo. Sono quattro gli anni di contratto per il secondo acquisto dei Wolwes, affare che segue quello di Jesus Vallejo dal Real Madrid, come ricorda in un comunicato il club delle West Midlands. Cutrone sarà pronto per il campionato, la trasferta che il Wolverhampton giocherà domenica 11 agosto contro il Leicester nella prima di Premier League.

Nonché la firma del difensore Vallejo proveniente dal Real Madrid ed il riscatto di Jimenez dal Benfica.

WOLVERHAMPTON

Acquisti: Dadashov (p, Estoril), Cutrone (a, Milan), Jimenez (a, Benfica), Neto (a, Lazio), Jordao (c, Lazio), Cristovao (c, Desportivo Aves), Dendoncker (c, Anderlecht), Vallejo (d, Real Madrid), .

Cessioni: Ruddy (p, Ross County), Ebanks-Landell (d, Shrewsbury Town), Zyro (a, Korona Kielce), Hause (d, Aston Villa).