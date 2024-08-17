Redazione · Pubblicato il 17 Agosto 2024

CALCIOMERCATO NAPOLI MARIO RUI – Con la ripresa della Serie A (oggi le prime due partite alle ore 18.30, Genoa – Inter e Parma – Fiorentina), tutte le squadre continuano a muoversi sul mercato, sia in cerca di nuovi rinforzi sia valutando possibili cessioni.

In casa Napoli, secondo Gianluca Di Marzio, uno dei giocatori che potrebbe dire addio è il difensore portoghese Mario Rui.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il classe 1991 sembra essere nel mirino del San Paolo, squadra brasiliana che ha mostrato interesse per il terzino. Nonostante le trattative non siano ancora entrate nel vivo, l’entourage del giocatore ha registrato l’interesse del club brasiliano e Mario Rui, che non rientra più nei piani della società partenopea, sembra disposto ad ascoltare la proposta.

Il Napoli, che ha recentemente ingaggiato Leonardo Spinazzola e punta su di lui e su Olivera per la fascia sinistra, è pronto a lasciar partire il giocatore portoghese senza porre troppi ostacoli.

Nelle prossime ore sono previsti contatti tra le parti per definire il futuro del giocatore, che potrebbe presto trovare una nuova sistemazione in Brasile.

Dopo le esperienze in Italia con Gubbio, Spezia, Empoli, Roma e Napoli, il calciatore portoghese si prepara a intraprendere una nuova avventura in Brasile.

Dopo Mario Rui, lascia Napoli anche Cajuste

Sul fronte delle cessioni, è tutto fatto per il trasferimento di Cajuste all’Ipswich in Premier League. Dopo varie trattative con diverse squadre durante questa sessione di calciomercato, il giocatore svedese volerà in Inghilterra. L’affare è stato concluso con un prestito oneroso di circa 1,5 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 13,5 milioni di euro.

Oltre a “Calciomercato Napoli, Mario Rui verso il Brasile?“, ti potrebbe interessare: