Calciomercato Napoli: le ultime di Pedullà

Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia su alcune operazioni di mercato del Napoli in entrata ed in uscita.

Queste le sue parole:

“Il Napoli non ha fatto una scelta definitiva per quanto riguarda il terzino. De Laurentiis ha parlato anche di Malcuit del Lille che ha un contratto in scadenza nel 2022. E’ un’opzione. Darmian resta una pista un po’ complicata dal punto di vista dell’ingaggio e considerato il fatto che il Manchester United non apre al momento al prestito. Ochoa ha chiesto una risposta nel giro di 48-72 ore.

Ochoa è un portiere importante, andrebbe in competizione con Meret e il Napoli sta valutando quest’aspetto. Piace molto, però è chiaro che Meret tornerà tra 20 giorni, dovrebbe essere pronto per la prima di campionato a Roma contro la Lazio e quindi si creerebbe un dualismo.

Al Napoli piace molto, Ochoa ha messo fretta, può essere lui il portiere. Lo status di extracomunitario il Napoli non lo ha ancora colmato perchè poi Arias è andato all’Atletico Madrid, liberando Vrsaljko per l’Inter.

Il Napoli in questo momento è in stand by, anche se sta prendendo le decisioni. Tutino torna al Cosenza, ha fatto molto bene in C e adesso si rimetterà in discussione in Serie B con la maglia della squadra che ha trionfato nell’ultimo play off”. Conclude Pedullà.