Calciomercato Napoli, cosa sta succedendo?

Napoli, pronta una grande offerta?

La carovana Azzurra sta cercando nuovi colpi sul mercato. Tutti alla corte di Ancelotti per tentare di accontentarlo nelle sue richieste. Come riportato dai colleghi di Mediaset, il Napoli sarebbe pronto a sferrare il colpo per un talento italiano, Nicolò Barrella pupillo di Mr. Ancelotti. Offerta da 20 milioni più i cartellini di Ounas e Rog, per un totale che supera quindi i 40 milioni, già rispedita però al mittente. Nei prossimi giorni previsto un incontro tra il ds azzurro Giuntoli e il collega rossoblù Carli.

Sky invece riferisce l’interesse del Napoli per Pavard

Benjamin Pavard, difensore dello Stoccarda e campione del mondo con la Francia, è seguito anche dal Napoli ma la concorrenza è folta. Ecco le ultime sulla trattativa da Gianluca Di Marzio tramite il suo sito ufficiale:

Il Napoli lo ha messo nel mirino ormai da tempo, con il direttore sportivo Giuntoli pronto a sferrare l’assalto per la prossima estate: su Benjamin Pavard, difensore classe 1996 di proprietà dello Stoccarda, c’è però da registrare il forte pressing del Barcellona.

La società blaugrana ha già incontrato gli agenti e l’avvocato del ragazzo per provare a cercare l’accordo per giugno. Su Pavard, oltre agli azzurri, c’è anche l’interesse del Bayern Monaco.

Tuttosport – Kouamè-Napoli, affare fatto

Christian Kouamè, Genoa e Napoli chiuderanno l’affare la prossima settimana. Le due società sono d’accordo su ogni dettaglio ed è stata decisiva la telefonata tra i due presidenti, Preziosi e De Laurentiis, per definire il passaggio in maglia azzurra del 21enne attaccante ivoriano. A riportare la notizia è l’edizione odierna (4/01/2019) di Tuttosport.

Almendra, l’agente chiama il Napoli

L’edizione odierna del Mattino, parla del possibile trasferimento di Almendra dal Boca Juniors:

“Adrian Ruocco, il manager di Almendra, ieri ha chiamato allarmato invitando il Napoli a fare in fretta a chiudere. Va bene la parola data, ma il baby argentino non vuole attendere troppo. L’intesa con il Boca Juniors non è questione di poco conto. Non è assai distante, ma neppure questione di dettagli. Perché tra la richiesta e quello che offre il Napoli ballano un bel po’ di milioni di differenza. Giuntoli e il suo vice Pompilio sono certi che il ragazzo è un talento da non lasciarsi sfuggire. La stampa argentina non ha dubbi: l’affare si farà. Ma il Napoli tentenna”

Mercato in uscita

Rog, lascerà Napoli a Gennaio?

Marko Rog sembra destinato ad abbandonare il Napoli anche se in prestito, forte interesse del Parma e Fiorentina, ma occhio allo Shalke 04 che potrebbe formulare un’offerta.

Allan-PSG, De Laurentiis non lo cede nemmeno per 200mln

Secondo Il Mattino, il Psg torna alla carica per Allan:

Il club francese avrebbe offerto la cifra mostruosa di 100 milioni di euro ma De Laurentiis ha risposto che non cede il centrocampista brasiliano nemmeno per il doppio. È chiaro che a gennaio non se ne farà nulla, ma si sa che quelli del Qatar se si mettono in testa una cosa difficilmente si arrendono così presto. Se ne riparla in primavera, dove conterà anche la volontà del calciatore”

Sky – I Wolves tornano forti su Diawara

Gianluca Di Marzio esperto di Calciomercato ha parlato a Sky:

Diawara piace a diverse squadre, su di lui è tornato forte il Wolverhampton, squadra inglese, ma si inserito anche il Siviglia”.

