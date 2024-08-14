Calciomercato Lazio: si aspetta solo la risposta di Dia

Redazione · Pubblicato il 14 Agosto 2024 · Aggiornato il 14 Agosto 2024

LAZIO DIA – A meno di una settimana dall’inizio del campionato, il direttore sportivo della Lazio, Fabiani, è pronto a regalare gli ultimi colpi richiesti da Baroni per completare la rosa.

Boulaye Dia è uno dei nomi in cima alla lista per rafforzare la squadra in vista della stagione imminente. Dopo aver raggiunto un accordo tra i club, l’attaccante della Salernitana ha ricevuto un’offerta dal club capitolino e ha chiesto del tempo per riflettere.

Dopo la doppietta realizzata nella partita vinta ai rigori contro lo Spezia e avendo avuto un rapporto turbolento con i tifosi della Salernitana nella scorsa stagione e, in particolare, nell’ultima partita di Coppa Italia, Boulaye Dia ha ricevuto nelle ultime ore la proposta della Lazio.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, nella giornata di ieri, l’agente di Boulaye Dia ha incontrato i dirigenti del club biancoceleste per discutere i dettagli economici dell’offerta.

Il calciatore ha deciso di prendersi un giorno per discutere con la propria famiglia, valutare l’offerta economica e dare una risposta alla Lazio.

Nella scorsa stagione, Dia ha collezionato 18 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando quattro gol.

