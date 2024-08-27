Calciomercato Lazio: puntato Folorunsho ma servono 12 milioni

Negli ultimi giorni di calciomercato, la Lazio è fortemente concentrata nel rinforzare il proprio centrocampo e ha individuato in Michael Folorunsho il profilo ideale per completare la mediana.

Il calciatore, classe 1998 di proprietà del Napoli, ha suscitato l’interesse dei biancocelesti, ma al momento non c’è ancora un accordo definitivo sulla modalità del trasferimento.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La Lazio ha messo nel mirino il giovane italiano, specialmente dopo che Carlos Alcaraz, ex Juventus e obiettivo del mercato biancoceleste, è ormai vicino al Flamengo.

LE CIFRE DELL’AFFARE LAZIO-FOLORUNSHO

Le trattative tra Lazio e Napoli sono in corso, ma la definizione dell’affare è ancora in sospeso. Il club capitolino, come riportato da “Tuttomercatoweb”, sta cercando di formalizzare una proposta di prestito con obbligo di riscatto, con una valutazione complessiva dell’operazione intorno ai 12 milioni di euro, ai quali si aggiungono eventuali bonus.

Per Folorunsho è pronto un contratto quinquennale che si allineerebbe alla durata del suo attuale accordo con il Napoli, in scadenza il 30 giugno 2029. Solo un mese fa, il centrocampista aveva rinnovato il suo contratto con il club partenopeo, esprimendo soddisfazione per il nuovo impegno.

Tuttavia, le recenti decisioni di Antonio Conte hanno complicato la situazione: il tecnico ha deciso di mettere Folorunsho sul mercato, aprendo la strada a possibili trasferimenti. Anche l’Atalanta era vicina a chiudere l’affare, ma l’infortunio di Scamacca ha poi indirizzato i nerazzurri verso Retegui.

Ti potrebbe interessare Allarme Milan in difesa: Allegri chiede Federico Gatti in regalo AC Milan News 24/7

Nelle ultime ore, si è inserito anche il Bologna nella corsa per il giocatore. Nonostante l’interesse di altre squadre, la Lazio resta determinata a concludere la trattativa entro i prossimi giorni. La volontà di Folorunsho di tornare alla Lazio, dove ha mosso i primi passi nel calcio professionistico, è un elemento che gioca a favore dei biancocelesti.

Ulteriori aggiornamenti sulla situazione sono attesi nelle prossime ore, mentre il mercato continua a muoversi con ritmi frenetici. La Lazio punta a chiudere l’affare e a mettere a segno un importante rinforzo.

Ti potrebbe interessare: