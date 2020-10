Calciomercato Lazio Garay, l’ex Valencia idea per la difesa

CALCIOMERCATO LAZIO GARAY – La sessione di calciomercato appena conclusasi ha lasciato dei dubbi sulla profondità della rosa della Lazio. In particolare si sono palesati dei problemi in difesa dove, nell’ultima partita, Inzaghi è stato costretto a far giocare Parolo nei tre centrali. Per questo il DS Igli Tare si sta informando per portare in Italia Ezequiel Garay, attualmente svincolato.

CALCIOMERCATO LAZIO GARAY – Gli infortuni di Radu, Luiz Felipe e Vavro hanno lasciato il ruolo scoperto, per questo la Lazio vorrebbe portare a Roma il centrale argentino. Il difensore ex Valencia si è appena liberato a parametro zero dal club spagnolo ed è un profilo con grande esperienza internazionale. Unico dubbio, gli infortuni: infatti è stato costretto a stare lontano dai campi per otto mesi a causa di una rottura del legamento crociato.

