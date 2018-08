Calciomercato Juventus: un problema fisico blocca la cessione di Sturaro

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Stefano Sturaro è ancora alle prese con un problema al tendine che oltre ad averne precluso la possibilità di aggregarsi in tournée con la sua squadra, sta ritardando una sua possibile cessione. Le trattative inglesi infatti secondo il quotidiano torinese si sarebbero arenate per le difficoltà fisiche del centrocampista ligure, mentre si paventa all’orizzonte la possibilità di un prestito in Italia, con Lazio e Fiorentina in pole position.

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: