Calciomercato Juventus: occhi puntati su Milenkovic

Una delle rivelazioni degli ultimi mesi, Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, piace anche alla Juventus

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human:

No non è un refuso, non si tratta del centrocampista serbo della Lazio. È serbo anche lui, ma gioca in un altro ruolo e tra un ottimoe un importante avvio di stagione in maglia viola, sta facendo decisamente crescere le proprie quotazioni.è solamente uno degli ultimi tra i tantissimi talenti stranieri portati in Italia dae ora laa sa che tra le mani potrebbe avere una pepita d’oro. Duttile, forte fisicamente, dotato di tecnica e di grande personalità, ilpiace ai grandi club europei con lain testa che potrebbe già nel mese di gennaio strappare un opzione per averlo a Torino da giugno. Il suo prezzo cresce prestazione dopo prestazione, con Corvino che già quest’estate ha rifiutato diverse proposte, conscio che dalla prossima stagione potrebbe ricavarci anche di più, e la Vecchia Signora intanto, ha già sondato il terreno per arrivare prima di tutti.