Calciomercato invernale: i movimenti più interessanti

A pochi giorni dal Natale il calcio nostrano ci propone il duello tra l’ Inter e la Juventus e che secondo gli esperti dovrebbe continuare a lungo. Nel mese di gennaio si aprirà tuttavia la sessione di calciomercato invernale che, come ogni anno, offre l’opportunità ai club di colmare delle lacune in difesa, centrocampo o attacco. Nonostante ci siano già delle voci riguardanti alcuni nomi, i movimenti più interessanti si verificheranno e saranno certificati proprio durante e dopo il suddetto mercato di riparazione per la gioia di tifosi e amanti delle scommesse sportive.

Le date ufficiali del calciomercato invernale 2024

Il calciomercato invernale si aprirà e chiuderà in date diverse in vari Paesi. Per la Serie A italiana ufficialmente la partenza è fissata per martedì 2 gennaio 2024 con chiusura come da tradizione alle ore 20.00 dell’ultimo giorno del mese (31 gennaio). Al termine di questa sessione ossia a febbraio, diverse società avranno ulteriori opportunità di tesserare un giocatore svincolato, anche se per la verità quelli affidabili in circolazione non sono molti. Le scommesse sportive su gazzabet in tal senso propongono palinsesti specifici con interessanti informazioni e allettanti quote.

Premesso ciò, non ci sono tuttavia colpi eclatanti in vista, ma c’è da giurarci che nel momento in cui il mercato invernale aprirà i battenti, saranno diversi i giocatori che cambieranno casacca provenienti dal massimo campionato stesso, dalla serie cadetta e dall’estero. Alcuni club italiani si stanno già muovendo, e tra i più attivi ci sono i grandi delusi di questo scorcio di stagione ossia il Milan e il Napoli, nonché la Roma, la Lazio e i team che intendono scongiurare la retrocessione in Serie B.

Su quali fronti si muoveranno Juventus e Milan?

A parte l’Inter che sembra non avere problemi di rosa, gli esperti del calciomercato ritengono che la Juventus e il Milan interverranno sicuramente nella finestra che si aprirà a gennaio. Il neo DS bianconero Giuntoli secondo voci di corridoio, da diverse settimane è alla ricerca di un centrocampista chiesto esplicitamente da Max Allegri. Il motivo è legato al fatto che la squadra deve fare a meno degli squalificati Fagioli e Pogba e che hanno impoverito non poco la mediana. Il sostituto secondo le indiscrezioni dovrebbe essere un giocatore sui 26-27 anni e in grado di coprire il ruolo di titolare.

Il Milan dal canto suo non sta meglio; infatti, la squadra di Pioli a gennaio è pronta per acquistare un attaccante in grado di sostituire quando necessario il 37enne Giroud. La rinascita di Jovic tuttavia è in grado di cambiare le carte in tavola, visto i progressi che il serbo ex Real e Fiorentina sta facendo. Uno dei rinforzi su cui il mister potrà contare potrebbe essere anche Juan Miranda, un terzino sinistro che gioca nel Betis Siviglia e che vanta alcune presenze nella cantera del Barcellona. Il giocatore tuttavia è ambito anche da altri club italiani con in primis il Napoli.

Quali sono gli altri possibili movimenti del calciomercato invernale?

La Roma potrebbe intervenire sul mercato invernale per rinfoltire la rosa specie dopo l’ennesimo e probabile lungo stop di Dybala, e lo stesso discorso vale anche per l’altra società capitolina ossia la Lazio, che a dispetto del secondo posto dello scorso campionato, oggi viaggia alternativamente tra la zona Uefa e il centro classifica. Salvare la categoria sarà inoltre fondamentale per le squadre che al momento si trovano agli ultimi posti della classifica come Salernitana, Empoli e Verona, anche se l’Udinese è immischiata in questo pericoloso vortice.

Per tale motivo, il presidente Pozzo provvederà a fornire a mister Cioffi un paio di rinforzi validi, attingendo magari dalla sua seconda squadra di proprietà ossia il Watford che milita in Inghilterra e precisamente in Championship che corrisponde alla nostra Serie B. I tifosi friulani in tal senso si aspettano comunque, come da tradizione, l’arrivo di qualche giocatore di talento che possa rivitalizzare la squadra e farla giocare senza particolari patemi d’animo le restanti partite della stagione.

Calciomercato invernale: i movimenti più interessanti

Le trattative del calciomercato di gennaio potrebbero interessare anche il Napoli. La società con a capo Aurelio De Laurentiis infatti dopo il cambio di panchina con Mazzarri in sostituzione di Garcia, intende colmare alcune defezioni in fase difensiva e in particolare sul settore sinistro, visto che al momento sono out Mario Rui e Oliveira. Il primo appare tuttavia vicino al recupero, anche se al momento i test clinici ed atletici non lo considerano al 100%. Per tale motivo, il Napoli potrebbe puntare decisamente su Juan Miranda, 23enne giocatore spagnolo che attualmente milita nel Betis Siviglia e con contratto in scadenza il 30 giugno. Per assicurarsene le sue performance, il patron partenopeo dovrà però fare i conti con il Milan che al momento appare in vantaggio.

Sempre nella Liga spagnola e precisamente nel Celta Vigo, gioca Manu Sanchez che pare sia sotto osservazione dei dirigenti napoletani. Questi ultimi tra l’altro cercano anche un esterno e un centrocampista. Tra i nomi più gettonati ci sono quelli già noti da tempo come Kilman (Wolverhampton ) e Hancko (Feyenoord) per la difesa e Samardzic (Udinese) per la mediana. Il talentuoso serbo in particolare, potrebbe tornare utile a Mazzarri per sostituire Zambo Anguissa nel periodo in cui giocherà la Coppa d’Africa. L’affare sembra fattibile, visto che ormai non c’è più la concorrenza dell’Inter a causa del mancato trasferimento del centrocampista nella sessione estiva del mercato.

A gennaio Samardzic rimpiazzerebbe quindi per circa 20 milioni di euro Piotr Zielinski che ha il contratto in scadenza a giugno 2024, e potrebbe poi essere regolarmente inserito nella lista UEFA in vista degli ottavi di finale di Champions League di febbraio a cui il Napoli e da poco approdato come seconda classificata del girone eliminatorio.