CALCIOMERCATO GENOA Doveva essere un mercato di grandi interventi e così è stato. Il calciomercato Genoa si è concluso con 12 acquisti tra operazioni a titolo definitivo ed in prestito con diritto di riscatto e rientri di prestiti.

14 invece le cessioni di cui solo una a carattere definitivo, Pandev passato a sorpresa al Parma.

CALCIOMERCATO GENOA Il General Manager Spors si è mosso bene sul mercato prendendo giovani giocatori già con una discreta esperienza internazionale, affidandosi ai suoi canali e alle grandi competenze. La nuova proprietà americana aveva promesso investimenti e così è stato, adesso la palla passerà al campo con il Genoa chiamato all’impresa chiamata salvezza.

CALCIOMERCATO GENOA Ecco le operazioni in entrata, come riportato da PianetaGenoa1893.net

ACQUISTI

Hefti (D – Young Boys (definitivo)

Ostigard (D – Brighton & Hove Albion (prestito)

Yeboah (A – Sturm Graz (definitivo)

Calafiori (D – Roma (prestito )

Esposito (D – Gladiator (definitivo)

Petrelli (A – Ascoli (rientro prestito)

Piccoli (A – Atalanta (prestito)

Ambrosini (A – Virtus Ciserano Bergamo (definitivo)

Dumbravanu (P – Lucchese (rientro prestito )

Conti (A – Siena (rientro prestito )

Amiri (C – Bayer Leverkusen (prestito con diritto di riscatto)

Frendrup (C – Brondby (definitivo)

Czyborra (C – Arminia Bielefeld (rientro prestito)

Eyango (C – Cosenza (rientro prestito )

Gudmundsson (P – Az 67 (definitivo)

CESSIONI

Fares (C – Lazio (risoluzione prestito, girato al Torino )

Sabelli (D – Brescia (prestito)

Biraschi (D – Karagumruk (prestito)

Serpe (D – Crotone (prestito)

Behrami (C – risoluzione contratto)

Touré (C – Karagumruk (prestito)

Cassata (C – Parma (prestito)

Bianchi (A – Brescia (prestito)

Caicedo (A – Inter (prestito)

Dumbravanu (D – Siena (prestito)

Radovanovic (C – risoluzione contratto)

Andrenacci (P – Brescia (prestito)

Pandev (A – Parma (definitivo)

