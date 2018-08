Calciomercato Empoli: arriva il sì di Silvestre, smentita su Marchisio

Importante rinforzo per l’Empoli: arriva Silvestre

Come anticipato nella giornata di ieri da, l’sta finalmente portando a termine la trattativa per l’acquisto dell’esperto difensore argentino. Il difensore classe ’84 ex Palermo, Inter e Milan, porterà così in dote tutta la sua esperienza per aiutare la squadra toscana nel difficile compito di salvarsi. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.Intanto da sottolineare come in queste pore sia arrivata una smentita sulle voci che avrebbero voluto niente di meno che Claudio Marchisio fare un clamoroso ritorno ad Empoli (società dove giocò giovanissimo una stagione, in maniera molto brillante) prima di fare il suo ritorno a Torino.