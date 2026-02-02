Calciomercato Cagliari, Lecce su Luvumbo: sfida al Damac

Ultime ore di mercato ad alta tensione in casa Cagliari, con il fronte uscite che concentra le principali attenzioni della dirigenza rossoblù. Dopo la trattativa ormai definita per Sebastiano Luperto, vicino al trasferimento alla Cremonese dove ritroverebbe Davide Nicola, si apre un nuovo scenario legato al futuro di Zito Luvumbo.

Il Cagliari riflette sul futuro di Luvumbo

L’attaccante angolano classe 2002 è tra i profili più richiesti in questa fase conclusiva del calciomercato. Il Cagliari valuta una possibile cessione, anche per ragioni di equilibrio economico e di gestione della rosa nella seconda parte della stagione di Serie A.

Il Damac e l’inserimento del Lecce

Nei giorni scorsi era stato il Damac a muoversi con maggiore decisione per Luvumbo, sondando il terreno con il club sardo. Nelle ultime ore, però, lo scenario è cambiato. Il Lecce si è inserito con decisione, chiedendo informazioni e provando a chiudere l’operazione prima del gong fissato alle 20:00.

Il fattore Di Francesco

Un elemento chiave è rappresentato da Eusebio Di Francesco. L’attuale tecnico del Lecce, ex allenatore rossoblù, conosce bene le qualità di Luvumbo e ne apprezza duttilità e capacità di incidere negli spazi. Un dettaglio che potrebbe facilitare l’intesa con il giocatore.

Attenzione alla Fiorentina

Sullo sfondo resta vigile anche la Fiorentina, pronta a inserirsi proponendo uno scambio di cartellini con Christian Kouamè. Una soluzione alternativa che il Cagliari sta valutando con attenzione.

Il destino di Zito Luvumbo resta dunque aperto. Le prossime ore saranno decisive per definire un’uscita che può cambiare gli equilibri di più squadre di Serie A.