Calciomercato Bologna, per la difesa si avvicina Casale

Il Bologna ha individuato in Nicolò Casale il rinforzo ideale per la propria difesa, scegliendo di puntare sul centrale della Lazio.

L’ex Hellas Verona, classe 1998, secondo “Tuttomercatoweb” arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a una cifra complessiva di circa 7 milioni di euro.

L’affare, tuttavia, non è stato semplice: la trattativa era già stata avviata a giugno dal direttore sportivo Marco Di Vaio, ma l’interesse del Bologna era stato inizialmente frenato dalle elevate richieste di Claudio Lotito.

Dopo due mesi di ricerche, il club rossoblù è tornato su Casale, trovando condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle inizialmente pretese dalla Lazio.

I NUMERI DI CASALE CON LA LAZIO

Durante la sua esperienza con la Lazio, Nicolò Casale ha messo insieme un totale di 61 presenze in Serie A, suddivise tra due stagioni.

Nella stagione 2022/2023, ha giocato 37 partite di campionato e 4 in Coppa Italia, contribuendo con 2 gol e 1 assist.

Tuttavia, nella scorsa stagione, le sue apparizioni sono diminuite: il centrale ha totalizzato solamente 24 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia, senza segnare reti.

Questa riduzione di minutaggio rispetto alla stagione precedente ha portato Casale a valutare nuove opportunità per rilanciarsi e ottenere un ruolo più centrale in un’altra squadra.

Nonostante abbia iniziato la stagione attuale con due presenze, il difensore ha deciso di cambiare aria per ritrovare continuità e protagonismo.

CASALE PER IL POST CALAFIORI

Il Bologna ha bisogno di un difensore affidabile per colmare il vuoto lasciato da Calafiori, partito in direzione Londra per aggregarsi all’Arsenal.

La trattativa con la Lazio è ormai in fase avanzata, e il trasferimento di Casale dipenderà dalla capacità di Lotito di trovare un difensore che possa sostituirlo adeguatamente. I biancocelesti si stanno avvicinando sempre più a Gigot, difensore del Marsiglia, come possibile rimpiazzo. Se tutto dovesse procedere senza intoppi, il difensore italiano potrebbe presto aggregarsi alla rosa di Vincenzo Italiano.

L’operazione rappresenta una soluzione ideale sia per il Bologna, che si garantisce un difensore di qualità a condizioni favorevoli, sia per Casale, che avrà l’opportunità di rilanciarsi in un ambiente dove potrebbe ritrovare continuità e fiducia.

