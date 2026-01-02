Calciomercato Bologna, Dominguez verso l’addio: scenari aperti

Calciomercato Bologna: Dominguez ai margini del progetto

Il futuro di Benjamin Dominguez sembra sempre più lontano dal Bologna. L’esterno argentino, nella stagione in corso di Serie A, ha visto ridursi drasticamente il proprio minutaggio dopo gli arrivi di Rowe e la crescita costante di Nicolò Cambiaghi. Nelle gerarchie di Vincenzo Italiano, Dominguez è finito ai margini, una situazione che sta spingendo il club a valutare una possibile cessione già nella finestra invernale.

Le ipotesi di mercato e l’interesse dall’estero

Secondo quanto filtra dall’Emilia, il Bologna non considera Dominguez incedibile. Il suo entourage si è già mosso per sondare soluzioni che possano garantirgli continuità. In Ligue 1 resta vivo l’interesse dell’Olympique Lione, mentre in Argentina seguono con attenzione River Plate e Talleres. Tre piste diverse, unite dalla stessa esigenza: rimettere il giocatore al centro di un progetto tecnico.

Strategie rossoblù e possibili sostituti

Una cessione di Benjamin Dominguez libererebbe risorse immediate, utili al Bologna per intervenire in entrata. Tra i profili monitorati emerge quello di Darío Osorio, esterno cileno classe 2004 del Midtjylland, protagonista in Superliga danese con 6 gol e 8 assist stagionali. Un nome giovane, coerente con la linea del club, che potrebbe raccogliere l’eredità lasciata dall’argentino.

Il punto è chiaro: gennaio può diventare il mese della svolta. Per Dominguez, ma anche per il Bologna, chiamato a scegliere con lucidità.