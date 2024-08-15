Calciomercato Atalanta: pronte le offerte per Wesley e Danso

Redazione · Pubblicato il 15 Agosto 2024

CALCIOMERCATO ATALANTA – Dopo la finale di Supercoppa Europea persa ieri sera, contro un Real Madrid stellare, nonostante una prestazione convincente per 60 minuti e con diversi giocatori assenti, l’Atalanta ritorna subito a lavorare sul mercato.

La Dea sta accelerando le trattative per completare due importanti acquisti e rinforzare la squadra di Gian Piero Gasperini. La dirigenza bergamasca punta a finalizzare rapidamente due operazioni cruciali per garantire una rosa più competitiva.

O’Riley è da tempo considerato il sostituto ideale di Koopmeiners, ma non è l’unico rinforzo necessario; è essenziale anche ingaggiare un terzino destro, dopo il fallimento delle visite mediche di Pubill, e un difensore centrale.

CALCIOMERCATO ATALANTA: TERZINO DESTRO

Stando alle ultime notizie di O Globo, il Flamengo ha accettato l’offerta dell’Atalanta di 16 milioni di euro, con ulteriori 4 milioni di euro previsti come bonus, per il giovane terzino destro Wesley Vinícius França Lima, noto semplicemente come Wesley. Il brasiliano, classe 2003, dovrà ora prendere una decisione finale con il suo entourage riguardo al trasferimento in Europa. Restano da definire i dettagli delle commissioni per il trasferimento.

CALCIOMERCATO ATALANTA: DIFENSORE CENTRALE

Per quanto riguarda il centrale di difesa, l’Atalanta ha avanzato un’offerta di 20 milioni di euro al Lens per l’austriaco Kevin Danso. Nato nel 1998, Danso è da tempo oggetto di interesse anche da parte dell’Inter.

Il difensore centrale ha accumulato 86 presenze con il Lens e 23 con la nazionale austriaca, con la quale ha avuto un ruolo da protagonista all’ultimo Campionato Europeo. Nel 2020, la UEFA lo ha inserito nella lista dei 50 giovani più promettenti.

