Calcio turco nel caos per scommesse: elevato rischio sospensione

Anthony Ferrara · Pubblicato il 28 Ottobre 2025 · Aggiornato il 28 Ottobre 2025

Dalla Super Lig fino alla Terza divisione, tutti il calcio turco sarebbe soggetto a sospensione per scandalo scommesse; arbitri nella bufera

SCOMMESSE CALCIO TURCO SOSPENSIONE – L’entusiasmante percorso del Galatasaray, trascinato dalle reti di Osimhen e Mauro Icardi, tra gli altri. Il Besiktas di Abraham, ex attaccante di Roma e Milan, a rincorrere le primissime posizioni, con il sorprendere Trabzonspor e il solito Fenerbahce pronte a inseguire la capolista. Tutto questo, ma non solo, a breve potrebbe essere sospeso, decretato corrotto e persino annullato. Il calcio turco è rientrato nel caos più totale per un presunto scandalo scommesse ripiombato in tutta la Nazione e che coinvolge tutti i campionati, Super Lig compresa.

La Federazione calcistica turca sta indagando, infatti, su puntate sospette da parte di 150 arbitri possidenti un account ufficiale per le scommesse su piattaforme online. Sarebbero ben 371 su 571 i Direttori di gara chiamati a rispondere su partite di tutti i campionati, nelle quali si sono registrate scommesse anonime e per migliaia di euro.

“Dobbiamo chiarire una situazione spiacevole con la consapevolezza di dover ripulire il calcio turco da troppa sporcizia. Sappiamo di dover radicalmente cambiare un movimento in grande difficoltà da questo punto di vista e e stiamo indagando proprio per questo”, ha confermato Haciosmanoglu, Presidente Federale di tutte le leghe in Turchia. Per far chiarezza sull’accaduto, la Federazione turca potrebbe propendere per la sospensione di tutti i campionati in brevissimo tempo e fino a data da destinarsi.

Un danno enorme per una filiera fondamentale del Paese, ma comunque necessario per far luce su un argomento che, da tempo, monopolizza il calcio turco.

